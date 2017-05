Uutinen

Etelä-Saimaa: Punkit levittävät jo kolmea ihmisiä sairastuttavaa tautia — puutiaisen laaja levinneisyys yllätti tutkijat Puutiaiset eli punkit ovat levittäytyneet luultua laajemmalle alueelle. Tämä selvisi Turun yliopiston tutkimuksessa, jonka aineistona olivat kansalaisten toissa kesänä lähettämät punkit. Punkkilähetyksiä tuli paljon enemmän kuin yliopiston tutkijat odottivat, peräti 19 923 kappaletta. Niitä saatiin lähes 7 000 ihmiseltä. Mukana tulleiden koordinaattien mukaan punkkeja löydettiin etenkin Järvi-Suomesta ja rannikoilta. Ensimmäinen analyysi kertyneen ”punkkipankin” näytteistä ilmestyi keskiviikkona Emerging Microbes & Infections -julkaisussa. Analyysi osoittaa, että punkit ovat levittäytyneet paljon laajemmalle alueelle kuin on arvioitu. Punkkiraja on nyt 200—300 kilometriä pohjoisempana kuin 60 vuotta sitten tehdyssä kartassa. Myös punkkien määrä on kasvanut, ja tavallisen punkin oheen Suomeen on ilmestynyt siperialainen taigapunkki (Ixodes Persulcatus), joita oli viidennes näytteistä. Niitä löytyi yllättäen lähes koko maasta, kun aiemmin niitä on arvioitu olevan lähinnä Pohjanmaan rannikolla ja Itä-Suomessa. Uusia taigapunkkien alueita olivat myös keskinen Etelä-Suomi, Savo ja Pohjois-Karjala. Tavallisia punkkeja (Ixodes Ricinus) on runsaasti rannikoilla, Etelä- ja Pohjois-Karjalassa, Päijät-Hämeessä, Pirkanmaalla, Kanta-Hämeessä, Keski-Suomessa sekä Etelä- ja Pohjois-Savossa. Näytteistä selvisi, että punkit levittävät Suomessa kolmea ihmisiin tarttuvaa tautia. Aiemmin niitä on tunnettu kaksi eli puutiaisaivotulehdus ja borrelioosi. Kolmas sairaus on trooppisena kuumetautina tunnettu toisintokuume, jossa kuumejaksot toistuvat. Sitä aiheuttavaa bakteeria löytyi punkeista, jotka oli kerätty Länsi- ja Keski-Suomesta sekä Pohjanmaan rannikolta. Toisintokuume on harvinainen verrattuna puutiaisaivotulehdukseen ja borrelioosiin. Lue juttu Helsingin Sanomien sivuilta. Lue koko uutinen:

