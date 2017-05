Uutinen

Etelä-Saimaa: Poikkeuksellisen kylmää Etelä-Karjalassa — yöpakkaset jatkuvat ensi yönä Yöpakkaset jatkuvat ensi yönä Etelä-Karjalassa. Viime yönä Suomen kylmin paikka oli Ilmatieteen laitoksen mukaan Lappeenrannassa, jossa Konnunsuolla mitattiin -8,0 asteen lukemat. Viime yönä koko maassa oli pakkasta. Ilmatieteen laitoksen meteorologi Eerik Saarikalle arvioi, että kylmää on myös ensi yönä. Ilmamassa on edelleen samantyyppistä, mutta pilvisyys voi estää pakkaslukemien laskemista. Viimeöisten lukemien alle tuskin mennään, mutta samoissa luvuissa mittari voi käydä. Kylmintä on aamuyöllä juuri ennen auringonnousua. Lappeenrantaan voi yönä aikana tulla myös lumisateita, sillä ne painottuvat itään. Kylmä sää jatkuu loppuviikolle asti. Paikoin tulee edelleen lumi- tai räntäkuuroja, loppuviikolla myös vesikuuroja. Maan eteläosassa alimmat lämpötilat olivat monin paikoin -3 ja -6 asteen välillä, mikä on vuodenaikaan nähden poikkeuksellista eli toistuu harvemmin kuin kerran 30 vuodessa. Lue koko uutinen:

