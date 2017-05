Uutinen

Etelä-Saimaa: Perheyrityksessä asioista voi puhua suoraan toiselle — "On mukavaa jatkaa papan perustaman yrityksen toimintaa" Suomen yrityksistä noin 80 prosenttia on perheyrityksiä. Perheyrityksillä on oma liittonsa, joka kyselee ja tutkii säännöllisesti jäsenyritystensä toimintaa. Perheyritysten liiton jäsenyrityksistä joka neljäs on vähintään kolmannen sukupolven johtama. Perheyritysten plussana onkin pitkäjänteisyys, joka tuo ennustettavuutta. Perheyritykset ovat myös sitoutuneita kotipaikkakunnilleen ja pitävät kiinni työvoimasta hankalinakin aikoina. Perhedynamiikka voi olla perheyrityksille tehtyjen kyselyjen mukaan plussa sekä miinus. Kun henkilösuhteet toimivat, homma sujuu. Jos perheenjäsenillä on erimielisyyksiä, ne voivat käsittelemättöminä vaikuttaa yrityksen toimintaan. Perheyrityksessä toiseen voi luottaa Jotex Works on joutsenolainen perheyritys kolmannessa polvessa. Se tekee osia ja osakokonaisuuksia metalli-, paperi-, metsä- ja kaivosteollisuudelle. Jotexin perustivat 1994 Sisko Välimaa, hänen miehensä Jyrki Välimaa sekä Siskon isä. 2000-luvun puolivälissä Sisko Välimaasta tuli yrityksen toimitusjohtaja. Nyt vetovastuu on siirtymässä Välimaiden tyttärelle ja pojalle sekä tyttären miehelle. Yhtiön osakkaina he ovat olleet vuodesta 2011. Tytär Outi Pikkusilta ja poika Jere Välimaa ovat kasvaneet perheyrittäjyyteen pienestä pitäen. Jere on koneautomaatiotekniikan insinööri on perhefirman hitsaus- ja levytöiden työnjohtaja. Tytär Outi on kauppatieteiden maisteri ja vastaa yrityksen hallinnosta. Outin aviomies Tero Pikkusilta on yrityksen tuotantopäällikkö. Perheyrityksen ehdoton plussa on Outi Pikkusillan mielestä se, että toiseen voi luottaa ja asiat voi sanoa suoraan. Turha kyräily jää pois bisneksen tekoa rasittamasta. Äiti Välimaa on vakuuttunut, että nuorempi polvi vie yritystä eteenpäin. — Heillä on paljon omia ideoita, ja minä siirrän omaa tietoani ja osaamistani heille. Pojantyttäret papan työtä jatkamassa Vennon bussit ovat liikennöinneet vuodesta 1950 lähtien. Toimi Vennon Taipalsaarella perustama yritys muutti ensin Lauritsalaan ja 1990-luvun alussa Lauritsalasta Lavolaan. Toimi Vennon poika, ekonomi Veijo Vento otti perheyrityksen vetovastuun vuonna 1999. Hän sanoo, että oli tavallaan velvoitettu jatkamaan firman johdossa. — Isäni otti toisinaan puheeksi yrityksen myymisen. Sanoin aina, että älä myy vaan jatka liiikennöintiä. Hyppäsin sitten palkkatyöstä omaan firmaan, kun aika oli kypsä. Vuosi sitten Vennon tyttäristä tuli Toimi Vento Ky:n äänettömiä yhtiömiehiä. Se enteilee tyttärien astumista bussifirman puikkoihin. He ovat jo vuosia pyörittäneet perheyrityksen rutiineja. Suvituuli Vento kertoo, että jo jonkin aikaa on ollut selvää, että hän ja Satu Vento ottavat pian vetovastuun. — On mukavaa jatkaa papan perustaman yrityksen toimintaa. Mukana on myös tunnearvoa. Veijo Vennon motto on, että tekemällä oppii. On hän silti myös neuvonut tyttäriään, omien sanojensa mukaan joskus ehkä liiankin kovin sanoin. Tyttöjen mielestä sanailu kuuluu perheyrityksen luonteeseen samoin kuin joustavuus työnteossa. Perheyrityksen omistajat ajavat tarvittaessa myös itse busseja. Liikennöinnissä kilpailu on kovaa. Vento pärjää hyvällä palvelulla ja nykyaikaisella kalustolla. Yrityksen kasvattaminen on ollut maltillista ja kannattavuudesta on pidetty huolta. Busseja on tällä hetkellä 21, henkilöstöä suunnilleen saman verran. Lue koko uutinen:

