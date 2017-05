Uutinen

Etelä-Saimaa: Laatokan lohen nousulle takaisku — Rautjärven kunnan ja Hiitolanjoen Voiman neuvottelut voimaloiden lunastamisesta ovat umpisolmussa Hiitolanjoen voimalat jäävät hyvin todennäköisesti sähköyhtiöiden omistukseen. Rautjärven kunta ei saanut viime perjantaina käydyissä neuvotteluissa Hiitolanjoen Voimalta selkeää esitystä voimaloiden kauppahinnasta. — Sellaista tarjousta ei saatu, mihin voitaisiin ottaa kantaa. Nyt näyttää siltä, ettei yhtiöiden kanssa päästä aiesopimukseen voimaloiden lunastamisesta, sanoo Rautjärven kunnanjohtaja Harri Anttila. Kunta odottaa vielä seuraavaan kunnanhallituksen kokoukseen 22.5. asti yhtiöiltä uutta esitystä, mutta Anttila ei ole siitä kovin toiveikas. — Ainakin Hiitolanjoen Voiman kanssa asia on nyt loppuunkäsitelty. Rautjärven kunta on halunnut lunastaa Vantaan Energian Lahnasenkosken sekä Hiitolanjoen Voiman Kangaskosken ja Ritakosken voimalat. Kunnan tavoitteena on vapauttaa kosket Laatokan lohen nousulle ja ihmisten virkistyskäytön lisäämiseen. Vaikka uusia tarjouksia ei toukokuussa tulisikaan, niin kunta jatkaa vielä neuvotteluja Vantaan Energian kanssa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/10/Laatokan%20lohen%20nousulle%20takaisku%20%E2%80%94%20Rautj%C3%A4rven%20kunnan%20ja%20Hiitolanjoen%20Voiman%20neuvottelut%20voimaloiden%20lunastamisesta%20ovat%20umpisolmussa/2017522235724/4