Etelä-Saimaa: Kolumni: Luottoa on, kunnes se loppuu – Kynnys päävalmentajan potkuihin varmasti aleni Jääkiekkoliitossa Rautakorven myötä Päävalmentaja Lauri Marjamäeltä on lähtenyt luotto. Median ja kannattajien luotto. Nyt lentää kyselyitä ja kertoimia siitä, saako leijonien päävalmentaja potkut kisojen aikana vai vasta niiden jälkeen. Onko Jääkiekkoliitolla kanttia antaa nuoren kultakimpaleensa jatkaa sopimuksensa loppuun Etelä-Korean olympiakisoihin saakka, vaikka peli sakkaa koko ajan? Kesken kisojen ei valmentajia yleensä susille heitetä, mutta Suomen 20-vuotiaiden maajoukkue avasi uuden polun, kun Jukka Rautakorpi sai joulukuussa potkut kesken nuorten MM-turnauksen. Kynnys potkuihin varmasti aleni Jääkiekkoliitossa Rautakorven myötä. Olisiko Marjamäen potkuissa mitään järkeä? Ei tietenkään. Tutkimusten mukaan peli ei valmentajan potkuilla juuri koskaan parane. Joskus ulkopuolinen paine on kuitenkin niin kova, ettei jää muuta mahdollisuutta kuin tehdä tylyjä ratkaisuja. Sponsoreiden ja liput ostavan yleisön lepyttämiseksi täytyy uhrata joku. Se ei ole omistaja, eikä se ole joukkueenjohtaja. Joskus se voi olla yksittäinen pelaaja, mutta se on enemmänkin signaali valmentajalta joukkueelle kuin seuralta yleisölle. Jääkiekkoliitto ja maajoukkue ovat kotiseuraa etäisemmät. Maineen vaaliminen on niillekin tärkeätä, mutta yleisö haistaa veren aivan toisella tavalla, kun on kyseessä oman kylän joukkue. On ihan sama, onko jäähalli Nordenskiöldinkadulla vai Standertskjödinkadulla, valmentajan työ on jatkuvaa paineen alla elämistä. Paineisista paineisimpaan paikkaan Helsingin HIFK:n valmentajaksi juuri nimetty Ari-Pekka Selin kuvasi kiekkovalmentajan työtä: — Joka paikka on tänä päivänä tuulinen. Pieninkin särö pelaajien luottamuksessa on valmentajalle katastrofaalinen. Ei siis ihme, että Marjamäki lennättää pukukoppinsa liiderin Lasse Kukkosen takaisin Pariisiin vaikka kipsi kädessä. Kun Iso-Lasse pyyhkäisee nuoremmilta pelaajilta räät pois nenän alta, olennaiset asiat muistuvat taas mieleen. Vesa Salminen @esaimaa.fi Kirjoittaja on Etelä-Saimaan urheilutoimituksen esimies Lue koko uutinen:

