Etelä-Saimaa: Kölliikö siellä jälleen Pullervo? — Norppa-liven lähetys alkanut, katso linkki tästä! Suursuosion viime keväänä saavuttanut WWF:n Norppalive on avattu. Kamera on WWF:n tiedottajan Joonas Fritzen mukaan samassa paikassa kuin viime vuonna, jotta yleisö pääsisi näkemään tuttuja saimaannorppia Siirä ja Pullervoa. Sen sijaan kuvakulma on uusi. Kameran asennus on tänä keväänä viivästynyt kylmien säiden vuoksi, mutta norppien odotetaan nousevan pian ratakiville — Norpat ovat melko paikkauskollisia, joten toivomme niiden nousevan kameran eteen köllöttelemään tänäkin keväänä, Fritze sanoo tiedotteessa. Täsmälleen samaa kiveä ei tään vuonna voi kuvata, sillä Saimaan matalan vedenkorkeuden takia norpat eivät pääse viimevuotiselle kivelle. Tiedotteen mukaan Norppaliven toinen tuotantokausi käynnistyy jännittävissä tunnelmissa, sillä norpista ei ole vielä havaintoja. Pääset katsomaan lähetystä tästä! Kerro ja kommentoi alle, milloin näet norpan ensi kerran lähetyksessä! Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/10/K%C3%B6lliik%C3%B6%20siell%C3%A4%20j%C3%A4lleen%20Pullervo%20%E2%80%94%20Norppa-liven%20l%C3%A4hetys%20alkanut%2C%20katso%20linkki%20t%C3%A4st%C3%A4%21/20171107/4