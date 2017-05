Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatralle on valittu ensi kertaa vuoden taiteilija — kuvataiteilija Janette Holmström luo kaupunkiin tänä vuonna julkisen taideteoksen Imatralle on valittu ensimmäistä kertaa vuoden taiteilija. Hän on imatralainen kuvataiteilija Janette Holmström. Holmström suunnittelee ja luo Imatralle tämän vuoden kuluessa julkisen taideteoksen. Teoksen suunnittelu on jo alkanut. Se on esillä yleisölle elo-syyskuussa. — Työskentelyssäni lähtökohtina ovat usein aika ja paikka. Olenkin lähtenyt pohtimaan tätä teosta Imatran historian kautta, sillä alueella on kiehtova menneisyys”, kertoo tiedotteessa Holmström. Vuoden taiteilija -toimintamallia ovat luomassa Imatralle yhteistyössä kaupunki ja Saimaan ammattikorkeakoulu. Kaupunkilaisten on mahdollista seurata Holmströmin työn edistymistä Instagram-tilin kautta. Myöhemmin tänä keväänä projektille perustetaan myös blogi. Vuoden taiteilija -pilotti liittyy Saimaan ammattikorkeakoulun TaideArt-hankkeeseen. Imatran kaupunki on siinä mukana yhteistyökumppanina. Tarkoitus on, että jatkossa vuoden taiteilija nimetään vuosittain. Jatkossa taiteilija voi olla eri taiteen alojen paikallinen ammattitaiteilija tai ryhmä, esimerkiksi kuvataiteilija, muusikko tai näyttelijä. — Imatralla pystytään hyödyntämään laajasti eri taidesuuntauksia, kun luomme viihtyisää ympäristöä kuntalaisille, sanoo tiedotteessa kaupunkikehitysjohtaja Topiantti Äikäs. Vuoden taiteilija -toimintamallia on tarkoitus laajentaa myös muihin kaupunkeihin. Taiteilijan ansaintamallit, roolit ja toimeentulo (TaideArt) on kuuden kuvataidetta opettavan ammattikorkeakoulun yhteinen hanke. Sen aikana kehitetään ja pilotoidaan taiteilijoille tuotteistamisen keinoja ja ansaintamalleja yhteistyössä työelämän kanssa. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/10/Imatralle%20on%20valittu%20ensi%20kertaa%20vuoden%20taiteilija%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89kuvataiteilija%20Janette%20Holmstr%C3%B6m%20luo%20kaupunkiin%20t%C3%A4n%C3%A4%20vuonna%20julkisen%20taideteoksen/2017522237202/4