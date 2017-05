Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatralainen Veera Vento pääsi mukaan Seinäjoen tangomarkkinoiden semifinaaleihin: "Hieno juttu, että pääsin sinne." Imatralainen Veera Vento, 19, on valittu kilpailemaan Seinäjoen tangomarkkinoiden semifinaaleihin. Naisten sarjassa semifinaaleihin osallistuu kaikkiaan 32 kilpailijaa. — Hieno juttu, että pääsin semifinaaleihin. Paljon harjoitusta kilpailu vaatii, mutta on vain tehtävä parhaansa ja katsottava mihin se riittää, sanoo Vento. Veera Vennolle on nuoresta iästä huolimatta kertynyt jo paljon kilpailukokemusta. Merkittävimpänä saavutuksenaan tähän mennessä hän pitää Tangonuori-kilpailun voittoa vuodelta 2014. 8. huhtikuuta pidetyissä tangomarkkinoiden karsinnoissa hän lauloi tangon Rannalla tuulee. Semifinaalin kahta kilpailukappalettaan hän ei ole vielä valinnut. —Olen kyllä jo tutustunut kilpailukappalelistaan. Vento viettää tänä keväänä lakkiaisiaan. Kevät on kulunut lukulomalla ja työskennellen paikallisessa McDonald´sissa. Tangomarkkinoiden semifinaali eli tangomaratoni järjestetään lauantaina 27. toukokuuta Turussa. Semifinaalista tuomaristo valitsee kahdeksan mies- ja kahdeksan naislaulajaa 17. kesäkuuta Keravalla käytävään finaalin karsintaan. Seinäjoen tangomarkkinat järjestetään 5.—9. heinäkuuta. Tangokuningatar valitaan torstaina 6. heinäkuuta ja tangokuningas lauantaina 8. heinäkuuta. Miesten sarjan semifinalisteissa ei ole eteläkarjalaisia osallistujia. Semifinaaleissa esiintyy 64 laulajaa. Esikarsintoihin osallistui yhteensä 311 kilpailijaa. Lue koko uutinen:

