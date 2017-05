Uutinen

Etelä-Saimaa: Haminantien päällystys tuntuu kesäliikenteessä — Ohituskaistat rakennetaan vasta tulevina vuosina Kaakkois-Suomen suurin päällystysurakka toteutetaan ensi kesänä Savitaipaleen ja Haminan välillä. Noin 70 kilometrin pituisen tieosuuden päällystys rahoitetaan valtion korjausvelkarahalla. — Käytämme tänä vuonna 9,5 miljoonaa euroa päällystystöihin ja miljoona euroa tiemerkintöjen uusimiseen. Luvut ovat 40 prosenttia suuremmat kuin normaalivuonna ilman korjausvelkarahaa, Kaakkois-Suomen Ely-keskuksen kunnossapitopäällikkö Pekka Rajala kertoo. Taavetin ja Haminan välinen valtatie 26 on ollut vuosia kiireellisesti korjattavien tieosuuksien listalla. Päällystettä on uusittu paikkaamalla jo usean vuoden ajan, mutta asiantuntijoiden mukaan pinnoitteen täydellinen uusiminen on nyt ainoa kysymykseen tuleva korjauskeino. Myös tien kantavuudessa ja geometriassa on ollut ongelmia. Päällystyksen yhteydessä voidaan korjata tien kaltevuuspuutteita sekä yksittäisiä monttuja ja kohoumia. Päällystystyöt kattavat myös seututie 378:n ja ulottuvat Savitaipaleelle saakka, koska tie on osa valtakunnallista yhteysväliä Etelä-Karjalasta ja Itä-Suomesta rannikolle sekä satamiin. Metsäteollisuus hyödyntää reittiä raaka-aineiden ja tuotteiden kuljetuksissa, mutta riskit tiellä ovat kohonneet. Raskaan liikenteen tieltä suistumisia ja kaatumisia sattuu tieosuudella joka talvi. Päällystysurakka kestää käytännössä koko kesän ajan, ja vaikeuttaa siten liikkumista Etelä-Karjalasta Kotkan suuntaan. Tarkat tiedot päällystystyön aikataulusta ja koneiden kulloisestakin sijainnista löytyvät Liikenneviraston internetsivun liikennetilanne-kartalta. Haminantielle rakennetaan myös kaksi ohituskaistaparia, joista toinen tulee Taavettiin ja toinen Haminaan. Näiden kaistojen sekä kevyen liikenteen väylän ja liittymien parantamisen vuoro koittaa perusväylänpidon lisärahoitusohjelman mukaan vuosina 2018—2019. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/10/Haminantien%20p%C3%A4%C3%A4llystys%20tuntuu%20kes%C3%A4liikenteess%C3%A4%20%E2%80%94%20Ohituskaistat%20rakennetaan%20vasta%20tulevina%20vuosina/2017122235295/4