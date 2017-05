Uutinen

Etelä-Saimaa: Fortum raportoi Vuoksen poikkeuksellisen alhaisista vedenkorkeuksista Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle tavallista tarkemmin — vedenpinta pysyy alhaalla marraskuun loppuun asti Vuoksen pinta tulee olemaan reilut puoli metriä normaalia alempana aina marraskuun loppuun asti, tiedottaa Fortum. Syy pinnan laskuun on Imatrankosken voimalaitospadon peruskorjaus. — Korjauksia on tehtävä kuivatyönä. Se vaatii vedenpinnan laskemista lupaehtojen mukaisen alarajan tuntumaan. Vesi on pidettävä riittävän alhaalla myös työntekijöiden turvallisuuden varmistamiseksi, kertoo tiedotteessa vesivoimavalvomon päällikkö Harri Lamminmäki Fortumilta. Yhtiö raportoi vedenpinnan korkeuksista Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle tavallista tarkemmin. Kuivatyönä korjataan yläkanavan ylisyöksyosuus ja koneaseman välpänhoitotason kaide. Fortum laski vedenpinnan Tainionkosken ja Imatrankosken voimalaitoksen välisellä vesialueella tavanomaista alemmaksi maaliskuun lopussa. Lue koko uutinen:

