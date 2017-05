Uutinen

Etelä-Saimaa: Euroviisuedustaja Leena Tirronen on tyytyväinen Norma Johnin esitykseen — ”Kaaduimme tyylillä” Kouvolasta lähtöisin oleva Norma John -yhtye ei selvinnyt tiistai-iltana euroviisujen finaaliin. Laulaja Leena Tirronen on toki pettynyt, mutta löytää nukutun yön jälkeen asiasta jotain positiivistakin. — Totta kai harmittaa, ettemme ole finaalissa. Harmistukseen auttaa kuitenkin se, että kaaduimme tyylillä. Emme olisi voineet tehdä mitään toisin. Tirrosen ja pianisti Lasse Piiraisen muodostama Norma John kisasi ensimmäisessä semifinaalissa Blackbird-balladillaan, jonka kaksikko on tehnyt yhdessä. Tirrosen mielestä esitys oli nappisuoritus. — Se oli hyvä veto. Tuntui tosi hienolta olla lavalla ja kokea yleisö sekä energia. Tirrosen mukaan euroviisut ovat kuitenkin aina euroviisut: niissä ei koskaan tiedä, mitä tapahtuu. — Pelissä on niin paljon muutakin kuin laulu. Kansainväliset vedonlyöntitoimistot rankkasivat Suomen edustajan korkealle ennen kisoja. Positiivista palautetta tuli ennakkoon myös ulkomaisilta faneilta ja kansainväliseltä lehdistöltä. Moni uskoi Norma Johnin finaalipaikkaan. Kannustavaa palautetta on tullut myös semifinaalin jälkeen. — Monien muiden maiden delegaatiot ovat ottaneet meihin yhteyttä ja olleet järkyttyneitä tuloksesta. Se on tuntunut hyvältä. Tirrosen mukaan viisukokemus oli putoamisesta huolimatta hieno. — En kadu yhtään, että lähdimme mukaan. On ollut kiva tavata uusia ihmisiä ja saada uusia faneja omalle musiikille. Paljon jäi käteen. Hän tsemppaa Suomea kohti tulevia euroviisukarkeloita. — Sisulla vaan Suomi uudestaan kehiin. Kannustan kaikkia lähettämään biisejä tuleviin karsintoihin. Kahden lapsen äidillä on kova hinku palata kotiin Kouvolaan. Avopuoliso Ville Mettälä on ollut mukana Kiovassa kannustamassa yhtyettä. — Koti-ikävä painaa. Selvittelemme, minä päivänä lähdemme Suomeen. Lasse jää varmaan seuraamaan finaalin. Tirronen uskoo, että euroviisujen tuomasta julkisuudesta on tulevaisuudessa indie-bändille vain hyötyä. Yhtye jatkaa musiikin tekemistä. Sen tavoitteena on julkaista levy. Euroviisujen ensimmäisestä semifinaalista jatkoon pääsi kymmenen maata: Armenia, Australia, Azerbaidzan, Belgia, Kreikka, Kypros, Moldova, Portugali, Puola ja Ruotsi. Toinen semifinaali käydään torstaina. Finaali nähdään lauantaina Ylen TV2:lla suorana lähetyksenä alkaen kello 22. Euroviisut järjestetään tänä vuonna Kiovassa Ukrainassa. Lue koko uutinen:

