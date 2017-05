Uutinen

Etelä-Saimaa: Eksote haluaa mukaan pilotoimaan sote-uudistuksen valinnanvapautta — Lue tästä, mitä se tarkoittaisi potilaalle Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) on ilmoittanut, että se haluaa mukaan valinnanvapauspilottiin. Kokosimme yhteen sen, mitä mahdollisen pilotoinnin vaikutuksista tiedetään nyt. Mitä valinnanvapauspilotointi tarkoittaa? Hallitus sopi huhtikuussa, että se ohjaa 100 miljoonaa euroa valinnanvapauspilottien toteuttamiseen. Piloteissa kokeillaan rajatusti, miten sote-uudistuksen valinnanvapaus käytännössä toimii. Pilotissa voi kokeilla joko sote-keskusmallia, henkilökohtaista budjetointia tai molempia. Pilottiin voivat hakea mukaan tulevat maakunnat. Käytännössä pilottiin hakeutuu mukaan vastuukunta tai kuntayhtymä, josta tulee pilotin hallinnoija. Etelä-Karjalassa hakija voisi olla Eksote. Kokeiluun valitaan 6—8 toimijaa. Niiden pitää täyttää tietyt kriteerit. Pilotin piirissä pitää esimerkiksi olla 80 prosenttia maakunnan asukkaista, ja maakunnan täytyy yhtiöittää pilottiin tulevat sote-keskustoiminnot. Sosiaali- ja terveysministeriö päättää syksyllä, mitkä toimijat valitaan mukaan. Kokeilut pitää käynnistää viimeistään ensi vuoden kesäkuussa. Miksi Eksote haluaa mukaan kokeiluun? Eksoten tavoitteena on saada pilotista lisätietoa varsinaista valinnanvapauslain toimeenpanoa varten. Pilotissa Eksote kokeilisi sote-keskusmallia ja henkilökohtaista budjetointia. Eksote haluaisi esimerkiksi testata Kelan kanssa, miten muutokseen vaadittavat tietojärjestelmät pitää rakentaa, jotta tieto liikkuu sekä potilaille että eri palveluntuottajille. Mitä vaikutuksia pilotilla olisi? Jos Eksote pääsee mukaan, se yhtiöittäisi perusterveydenhuolto -ja sosiaaliasemansa osin tai kokonaan. Käytännössä yhtiöittäminen voisi alkaa syksyllä, ja se veisi liki vuoden. Eksote ei aio käynnistää toimenpiteitä, ennen kuin on varmaa, että sote-lait todella tulevat voimaan. Jos pilotti käynnistyy, yksityiset yritykset ja yhteisöt voivat ilmoittautua mukaan sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajiksi. Pilottivaiheessa palveluntuottajat valitaan mukaan nykyisen palvelusetelilainsäädännön mukaisesti. Myöhemmässä vaiheessa, eli lain voimaan tultua, maakunta todennäköisesti määrittää itse, mitä se vaatii eri palveluntuottajilta. Lopulta maakunnassa alkaisivat toimia sote-keskukset, joista osa olisi maakunnan omistaman yhtiön keskuksia ja osa yksityisten yritysten tai järjestöjen keskuksia. Sote-keskus on periaatteessa sama asia kuin terveyskeskus, mutta se on erityisesti sosiaalihuollon palveluvalikoimaltaan laajempi. Mitä hyötyä pilotista olisi potilaalle? Pienissä Etelä-Karjalan kunnassa potilas tuskin huomaisi eroa nykyiseen, sillä niihin tuskin syntyy useita sote-keskuksia. Isoimmissa kunnissa potilaan valinnanvapaus voisi laajentua. Tämä tapahtuu aikaisintaan ensi keväänä. Jos esimerkiksi Lappeenrantaan tulee pilotin aikana useita sote-keskuksia, potilaan pitää valita, minkä sote-keskuksen asiakkaaksi hän listautuu. Jos asukas ei ilmoittaudu minkään keskuksen asiakkaaksi, maakunta tekee valinnan ihmisen puolesta. Ilman pätevää syytä sote-keskusta ei voi vaihtaa vuoteen. Kaikkien keskusten asiakasmaksut ovat samansuuruisia. Epäselvää on vielä se, mistä asukkaat saisivat tiedon Etelä-Karjalan mahdollisista uusista sote-keskuksista ja miten niihin ilmoittauduttaisiin. Todennäköisesti asukkaille lähetetään tietoa pilotin vaikutuksista esimerkiksi kirjeitse. Tarkoituksena on, että tulevaisuudessa potilas voisi vertailla eri sote-keskuksia sähköisessä järjestelmässä ja valita oman hoitopaikkansa samalla tavalla kuin nyt esimerkiksi hotellin lomamatkalle. Mitä haittaa pilotoinnista voi olla? Pilottivaiheessa todennäköisesti huomataan, että jotkin tulevaan valinnanvapauslakiin kirjatut asiat eivät toimi. Puutteita on mahdotonta tietää ennalta. Potilas tuskin kuitenkaan kärsii pilotoinnista, sillä viime kädessä sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu on julkisella toimijalla. Kokeilun huono puoli on se, että eri palveluntuottajien hoitojen vaikuttavuudesta ei ole olemassa vertailutietoa. Potilaan valinnanvapaus saattaa siis lisääntyä, mutta hän joutuu valitsemaan oman sote-keskuksensa esimerkiksi aiempien kokemusten tai mielikuvien perusteella. Kysymyksiin vastasivat Eksoten toimitusjohtaja Pentti Itkonen ja sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Kirsi Varhila. Lue koko uutinen:

