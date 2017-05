Digilehti sisältyy nyt kaikkiin Etelä-Saimaan tilauksiin

Painetun Etelä-Saimaan tilaukseen kuuluvat nyt myös kaikki lehden digituotteet. Aktivoimalla käyttäjätunnuksensa tilaaja voi lukea digitaalista näköislehteä tietokoneella, kännykällä tai tablettitietokoneella. Tilauksen hinta ei nouse.



— Haluamme tarjota kaikille asiakkaillemme mahdollisuuden myös digituotteidemme käyttämiseen. Monelle asiakkaalle vaikkapa mökillä tai matkoilla luettavissa oleva digitaalinen näköislehti tuo varmasti hyvän lisän painetun lehden yhteyteen. Meille kuitenkin on tärkeää, että jokainen voi itse valita sen mieluisimman tavan uutisten ja muiden sisältöjen kuluttamiseen, oli se sitten painetun lehden muodossa tai digitaalisena, Kaakon Viestinnän liiketoimintajohtaja Juhana Tikka sanoo.



Näköislehti on painetun lehden digitaalinen kopio, joka julkaistaan aamuyöllä. Tilaus sisältää myös mobiilisovelluksen käyttöoikeuden. Ilmaiseksi ladattavissa olevasta mobiilisovelluksesta voi lukea näköislehden sekä seurata päivän uutisvirtaa.



Etelä-Saimaan nettisivuilla otetaan käyttöön maksumuuri alkukesän aikana. Tilaajilla on jatkossakin rajoittamaton käyttöoikeus verkkosisältöhin. Vielä toistaiseksi nettisivujen sisällöt ovat kaikkien vapaassa käytössä.

— Panostamme jatkuvasti enemmän verkossa julkaistaviin sisältöihin, mutta haluamme myös varmistaa, että tilaajamme saavat aina eniten. Tämän vuoksi alamme vaiheittain rajoittamaan osan verkon sisällöistämme vain tilaajien luettavaksi, Tikka kertoo.



Aiemmin tarjolla ollut sekä painetun lehden että digituotteet sisältänyt yhdistelmätilaus poistuu tuotevalikoimasta. Yhdistelmätilaajille tämä tietää tilaushinnan putoamista. Digilehden voi tilata jatkossakin ilman painetun lehden tilausta.



Digilehden käyttäjätunnuksena toimii tilauksen yhteydessä antamasi sähköpostiosoite. Mikäli sähköpostiosoitteesi ei ole tiedossamme, voit ilmoittaa sen joko sähköpostilla osoitteeseen tilaukset@kaakonviestinta.fi tai soittamalla lehden tilaajapalveluun (05 – 5388 360). Salasanan luot itse ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä.

Mobiilisovelluksen voit ladata osoitteessa www.esaimaa.fi/lataasovellus.