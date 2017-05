Uutinen

Etelä-Saimaa: Analyysi: Suomi ja Sveitsi kamppailevat viimeisestä puolivälieräpaikasta — Suomen on keskiviikkona pakko voittaa Slovenia Yhdellä voitolla ja kahdella tappiolla jääkiekon MM-kisat aloittanut Suomi kohtaa keskiviikkoiltana kisojen neljännessä ottelussaan Slovenian. Kisojen surkeasta alusta huolimatta mitään hätää Suomella ei vielä ole. Tähän päätelmään voi tulla ainakin sarjataulukon perusteella. Kolmen pelatun ottelun jälkeen B-lohkossa pelaava Suomi on kerännyt neljä pistettä. Samoissa pisteissä majailee muuten myös Ruotsi A-lohkossa. Suomen lohkossa ainoastaan Kanada on erkaantunut muista. Se on voittanut kaikki kolme otteluaan tyrmäävällä maalierolla 17–3. Seuraavat viisi joukkuetta ovat kahden pisteen sisällä toisistaan. Lohkokakkonen Sveitsi on kuudessa pisteessä, kuudentena majaileva Suomi neljässä pisteessä. Lohkon neljä parasta lunastaa paikan puolivälierissä. Ainoastaan Suomen keskiviikkoinen vastus Slovenia ja avausottelussa Suomelle hävinnyt Valko-Venäjä ovat pudonneet kelkasta. Lue koko uutinen:

