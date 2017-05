Uutinen

Etelä-Saimaa: Torstai on toivoa täynnä, kun IPV:n kotiavaus Superpesiksessä tapahtuu. Kotiuttajajokeri Lauri Rönkkö on levollisen luottavainen — katso video Imatran Pallo-Veikkojen osalta Superpesiksen kotiavaus on vuorossa torstaina Ukonniemen stadionilla. Tiistaina IPV:n harjoitusten aikana taivaalta tuli aika ajoin lunta ja rakeita, välillä aurinko paistoi ja lämmitti suojaisaa stadionia. IPV:n lyöjäjokeri Lauri Rönkkö hallitsi viime kesänä Ykköspesiksen kotiuttajatilastoja ja Rönkkö uhkuu hyvää luottamusta myös korkeimman sarjatason ottelujen kynnyksellä. Lue koko uutinen:

