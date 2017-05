Uutinen

Etelä-Saimaa: Suomen Pankki: Tyypillinen kulutusluoton takaisinmaksuaika on jo lähes 13 vuotta Kulutusluoton keskimääräinen takaisinmaksuaika Suomessa on 12 vuotta 8 kuukautta. Olennainen syy luotonkäytön lisääntymiseen on luottojen runsas tarjonta, Suomen Pankki toteaa tiedotteessaan. Suomalaiset kotitaloudet nostavat uusia vakuudettomia kulutusluottoja enemmän kuin aiemmin. — Helposti saatavilla oleva luotto pitkällä maksuajalla houkuttelee. Takaisinmaksuun pitäisi kiinnittää enemmän huomiota. Monella on myös epärealistinen käsitys omasta maksukyvystään, sanoo Takuusäätiön kehittämispäällikkö Minna Markkanen. Valtiovarainministeriö on tutkinut suomalaisten kulutustottumuksia. Kotitaloudet säästävät aiempaa vähemmän ja velkaantumisaste on nousussa. Viime vuoden lopussa suomalaisten velkaantumisaste oli jo yli 126 prosenttia. Velkaantumisen uskotaan jatkuvan samansuuntaisena tulevina vuosina. Ylivelkaantumisen riski kasvaa, jos kotitaloukset elävät velaksi, eikä niillä ole säästöjä. Tämä lisää maksuhäirilinä. Maaliskuun lopulla 374 000 suomalaisella oli maksuhäiriömerkintä. Lue koko uutinen:

