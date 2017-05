Uutinen

Etelä-Saimaa: Rikkoiko routa tiet? Kerro meille, mitkä Etelä-Karjalan tiet ovat talven jäljiltä huonossa kunnossa Hankala talvi on ollut ankara myös Suomen teille. Routavaurioita on syntynyt talven aikana monin paikoin myös Etelä-Karjalassa.Etelä-Saimaa on tekemässä juttua talven aikana kärsineistä maakunnan teistä. Jos ajelet itse päivittäin talven tuhoamalla tiellä tai tiedät, missä routa on rouhinut tiet huonoon kuntoon, kerro siitä meille. Voit kirjoittaa havaintosi jutun alla olevaan kommenttikenttään tai lähettää tietosi sähköpostilla ositteeseen uutinen@esaimaa.fi. Lue koko uutinen:

