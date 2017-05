Uutinen

Etelä-Saimaa: Puolueiden avainpaikkapeli alkoi Imatralla — valmis kerrottava tuloksista jäi vielä vähiin Imatran puolueet aloittivat neuvottelut tulevan valtuustokauden avainpaikkajaosta maanantaina. Henki oli neuvotteluja vetävän Anu Urpalaisen (kok.) mukaan rakentava, mutta ulos kerrottavat tulokset jäivät vielä niukoiksi. — Alkuun päästiin. Keskiviikkona jatketaan, Urpalainen kertoi. Keskiviikkona puolueet käyvät neuvotteluja maakunnallisten toimielinten paikkajaoista. Niiden ratkeaminen halutaan Urpalaisen mukaan katsoa rinnan Imatran omien asioiden kanssa. Urpalaisen mukaan Imatran puolueiden yhteinen päätös oli, että tässä vaiheessa Imatran keskusteluista ei kerrota ulos enempää. Valmista on määrä tulla puolueiden välisistä paikkajyvityksistä henkilökysymyksineen 15. toukokuuta käytävässä neuvottelussa. — Kerromme sitten kaikki asiat kerralla, Urpalainen sanoi maanantaina. Neuvotteluja vetää tekninen enemmistöliittouma ryhmä 22. Siihen kuuluvat kokoomus, perussuomalaiset, keskusta ja vihreät. Vaaleissa suurimman puolueen Sdp:n Niina Malm oli Imatran ylivoimainen ääniharava. Henkilökohtainen tavoite on kirkas. — Valtuuston puheenjohtajana jatkaminen kiinnostaa edelleen. Se on ollut ykkösjuttuni koko ajan, Malm toteaa. Malm ei kuulu puolueensa neuvotteluryhmään. — Mutta eiköhän sieltä kerrota, jos jotain alkaa tapahtua. Vielä ei ole kukaan soitellut mitään, Malm kertoi maanantain neuvottelujen jälkeen.

