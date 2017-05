Uutinen

Etelä-Saimaa: Nyt on Savitaipaleen vuoro juhlia 150-vuotiasta kirjastoa — Etelä-Karjalan kirjastot syntyivät kansan valistukseksi 1800-luvun loppupuoliskolla Pirkko Toura tuli Savitaipaleen kirjastoon yhdessä puolisonsa Jorma Touran kanssa. — Halusin varmistaa, että saan mieleistäni luettavaa. Minä osaan aika hyvin valita hänelle kirjoja, mutta toisinpäin se ei ole yhtä varmaa, Pirkko Toura sanoo. Jorma Touran kainaloon on kertynyt sotahistoriaa, Pirkko Toura on löytänyt romaanin ja Savitaipaleen paikallishistoriasta kertovan teoksen. Tourille kirjasto tuli tutuksi jo kansakoulussa. — Hämäläisen kyläkirjasto oli meillä kotona, Pirkko Toura kertoo. Kahmalokaupalla Tourat eivät kirjoja lainaa, sillä kirpputoreilta ja kirjakaupoista hankitut omat kirjatkin pitää ehtiä lukeaRasmus Paajanen, 14, valitsi Savitaipaleen kirjaston hyllystä yhden kirjan, Arthur C. Clarken teoksen Maan valo. — Lainasin sen koulun tehtävää varten. Siinä pitää lukea kaksi kirjaa ja sitten verrata niitä, hän kertoo. Scifi on hänen suosikkikirjallisuuttaan myös vapaa-ajalla. — Välillä käyn kirjastossa lainaamassa. Olen lainannut siitä lähtien, kun opin lukemaan hyvin nuorena.Savitaipaleen kansankirjaston syntysanat lausuttiin kuntakokouksessa 150 vuotta sitten, pahimpana nälkävuotena 1867. Tämä huomattava tapaus sattui J.V. Snellmanin syntymäpäivänä 12.5. Kansankirjastojen perustaminen liittyi olennaisesti suomalaisuutta ajaneiden fennomaanien esille nostamaan kansansivistystyöhön ja suomenkielisen kirjallisuuden kehittymiseen 1800-luvun lopulla, Anu Talka toteaa Lemin pitäjänhistoriassa. Sivistyneistö halusi nostaa kansan lukuhaluja kirjastojen avulla. Yllyttämättäkin kansa janosi kirjojen tarjoamaa tietoa. ”Ensiksi tuumattiin ja perustettiin kansan valaistukseksi ja hyötyksi pitäjänkirjasto. Toimeen panemine, johon hoitajaksi määrättiin kirkkoherra A. Ruosber, joka ulosantaa kirjoja ja vastaan ottaa sunnuntak päivänä ja tarkoin ylös pane kirjaan”, kirjattiin Savitaipaleen kuntakokouksen pöytäkirjaan. Pöytäkirjaan ylös pantiin myös, että kirjojen lainaaminen ei maksa mitään. Laina-aika oli tuttu kuukausi, mutta yhdellä kertaa lainaan sai vain yhden kirjan. Kirkkoherran tehtäväksi annettiin soveliaiden kirjojen hankinta. Kuntakokous tuumasi myös keinoja kirjahankintojen rahoittamiseksi ja löysi yhden: puhemiehen tulisi häissä koota huomenlahjoja kirjastolle. Etelä-Karjalan vanhin kirjasto perustettiin Parikkalaan vuonna 1848, vain kaksi vuotta Viipurin jälkeen. Parikkalan kirjastoa rahoitettiin muun muassa rippilapsilta kerätyillä maksuilla. Joutsenossakin kerättiin jo 1870-luvulla kirjastorahaa rippilapsilta, mutta kirjaston perustamisvuodesta ei ole varmuutta. Kertomusten mukaan vuosi oli 1849, mutta kuntakokouksen ensimmäinen kirjastopykälä on vuodelta 1906, Jari Ropponen kertoo pitäjänhistoriassa Savitaipaleen kirjasto järjesti vuonna 1890 kansanjuhlan kirjaston hyväksi. Juhlassa maisteri Swan puhui sivistyksen merkityksestä ja opettajatar Pönkä johti laulukuoroa. Kirjaston 150-vuotisjuhlassa perjantaina Svanin paikan ottaa kirjailija-toimittaja Mika Hentunen ja Pönkän ja kuoron tehtävää hoitavat esikoulun opettajat ja oppilaat. Lähteet: T.G. Murto: Savitaipaleen pitäjänkirjasto 70-vuotias, pitäjänhistoriateokset ja kirjastot. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/09/Nyt%20on%20Savitaipaleen%20vuoro%20juhlia%20150-vuotiasta%20kirjastoa%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89Etel%C3%A4-Karjalan%20kirjastot%20syntyiv%C3%A4t%20kansan%20valistukseksi%201800-luvun%20loppupuoliskolla/2017122216660/4