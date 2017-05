Uutinen

Etelä-Saimaa: Norma John otti jo voiton ruotsalaisten viisuedustajasta Kouvolalaistaustainen Norma John pääsee erittäin todennäköisesti euroviisujen lauantaina pidettävään finaaliin. Tätä mieltä on Norma Johnin laulajan, Leena Tirrosen avopuoliso Ville Mettälä, joka on seurannut euroviisuhulinoita Kiovassa eilisestä saakka. — Leenalla on tällä hetkellä pikkasen jännittynyt olo siitä, mennäänkö finaaliin vai ei. Oma koherentti arvioni on, että finaaliin mennään, Mettälä kertoo. Arviointiperusteet olivat kouvolalaiseen tapaan ”aukottomat”. — Arvioni perustuu Mettälän algoritmiin, joka analysoi esitykset ja kansainväliset mielipiteet. Suomi menee finaaliin, Mettälä vakuuttaa. Mettälän mielestä hyvää enteilee sekin, että Norma Johnin pianisti Lasse Piirainen voitti pleikkarissa ruotsalaisen euroviisuedustajan Robin Bengtssonin änäripelissä puhtaasti kaksi nolla. Hyvää lupaa sekin, että Norma Johnin eilinen, euroviisuraadeille nauhoitettu lähetys meni erittäin hyvin. — Esityksen aikana yleisö laittoi puhelimia ilmaan, ja Norma John sai hyvät aplodit. Semifinalistien lisäksi lavalla nähtiin myös suoraan finaaliin pääsevien edustajien esitykset. Mettälä huomasi, että ennakkosuosikiksi nostettu Italian edustaja Francesco Gabbani kerää euroviisujoukoissa katseita. — Katsoin kaikki esitykset. Ruotsilla oli myös ihan vetävä veto. Ville Mettälä lähettää tänä iltana euroviisuista suoria videoraportteja Facebookiin nimellä Mettälän pika-raportti Euroviisuista. Tavoitteena on tämän illan kuluessa saada lähetysvirtaa ainakin puolisen tuntia. — Jos osallistuu fiidini seurantaan, saa aina ilmoituksen, kun olen livetilassa. Pyrin toteuttamaan myös yleisön toiveita, eli kyseessä on interaktiivinen lähetys. Mettälä paljastaa jo etukäteen, että hän seuraa Norma Johnin seurassa semifinaalin pisteiden laskua niin sanotussa Green Roomissa. Terveisiä lähetetään illalla varmasti myös Kouvolaan. Mettälän raportointia Kiovan illasta voi seurata osoitteessa https://www.facebook.com/TheMettala/ Lue koko uutinen:

