Norma John illalla seitsemäntenä lavalle

Kouvolalaislähtöinen Norma John esiintyy illalla Kiovassa Ukrainassa järjestettävien euroviisujen ensimmäisessä semifinaalissa. Kello 22 alkavan euroviisulähetyksen ensimmäinen esiintyjä on Robin Bengtsson Ruotsista. Norma John esiintyy seitsemäntenä.

Yleisöäänten ja kansainvälisten asiantuntijaraatien antamien pisteiden perusteella kymmenen maata pääsee kustakin semifinaalista finaaliin. Suomalaiset eivät voi äänestää omaa viisuedustajaansa. Tänä vuonna voit äänestää vain tekstiviestillä.

Euroviisujen ensimmäistä semifinaalia voi seurata klo 22 alkaen Yle TV1:ssä, Yle Areenassa, osoitteessa yle.fi/euroviisut, Radio Suomessa sekä Radio Vegassa. Suomenkielisenä kommentaattorina toimii Mikko Silvennoinen ja ruotsinkielisinä Eva Frantz sekä Johan Lindroos.

Toinen semifinaali järjestetään torstaina samaan aikaan. Semifinaaleista valittujen 20 maan lisäksi isäntämaa Ukraina ja 5 euroviisujen rahoittajamaata Espanja, Iso-Britannia, Italia, Ranska ja Saksa menevät suoraan finaaliin.

1. semifinaalin esiintymisjärjestys:

1. Ruotsi, Robin Bengtsson: I Can't Go On.

2. Georgia, Tamara Gachechiladze: Keep The Faith.

3. Australia, Isaiah: Don't Come Easy.

4. Albania, Lindita: World.

5. Belgia, Blanche: City Lights.

6. Montenegro, Slavko Kalezić: Space.

7. Suomi, Norma John: Blackbird.

8. Azerbaidžan, Dihaj: Skeletons.

9. Portugali, Salvador Sobral: Amor Pelos Dois.

10. Kreikka, Demy:This is Love.

11. Puola, Kasia Moś: Flashlight.

12. Moldova, Sunstroke Project: Hey Mamma.

13. Islanti, Svala: Paper.

14. Tšekki, Martina Bárta: My Turn.

15. Kypros, Hovig: Gravity.

16. Armenia, Artsvik: Fly With Me.

17. Slovenia, Omar Naber: On My Way.

18. Latvia, Triana Park: Line.