Etelä-Saimaa: Neuvottelut Imatran kylpylän laajennuksesta jatkuvat: suunniteltu tiedotustilaisuus peruttiin Imatran kylpylässä piti pitää eilen maanantaina tiedotustilaisuus. Koollekutsujana ollut kylpylän toimitusjohtaja Ari Aspia perui kuitenkin tilaisuuden paria päivää aiemmin. Mistä oikein on kysymys? Uutisvuoksen tietojen mukaan tilaisuudessa piti allekirjoittaa Imatran kylpylää operoivan Etelä-Karjalan kuntoutumissäätiön sekä Imatran seudun yritystilayhtiön välinen vuokrasopimus uudesta allasosastosta. Imatran kaupungin omistama yritystilayhtiö toimii laajennuksen rakennuttajana. Säätiö tulee tiloihin vuokralle. Rakennustöiden pitäisi käynnistyä toukokuun aikana. Tarkempi aikataulu on avoinna, koska laajennuksen urakkaneuvottelut ovat yhä kesken. Samasta syystä vuokrasopimuskin jäi vielä allekirjoittamatta. — Halusimme rauhoittaa tilanteen, sanoo Ari Aspia. — Ei ole vielä selvillä, kuka pääurakan tulee saamaan, ja millainen on hankkeen lopullinen laajuus. Haluamme saada hankkeen yksityiskohdat selville, ennen kuin julkistamme sitä enempää. Radikaaleja muutoksia laajennukseen tai sen aikatauluun ei ole tulossa, vaan enemmän kyse on Aspian mukaan yksityiskohdista. — Tarkoitus on, että kuukauden sisään alkaa rakentaminen. Kesäkuussa 2018 se (allasosasto) avataan asiakkaille. Mitään dramatiikkaa ei tähän liity. Laajennuksen alustava kustannusarvio on 3,5 miljoonaa euroa. Imatran YH-rakennuttajan toimitusjohtajan Kari Ahosen mukaan urakoitsijoiden kanssa ”hierotaan vielä asioita”. Kyse on siitä, että kustannusraami ja tuleva vuokrataso saadaan natsaamaan keskenään, hän kertoo. — Toivon mukaan saamme raamit lyötyä lukkoon ja nimet paperiin ensi viikolla, että päästään liikkeelle, hän sanoo. YH-Rakennuttaja on laajennuksen toteuttavan yritystilayhtiön emoyhtiö. Lue koko uutinen:

