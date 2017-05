Uutinen

Etelä-Saimaa: Ministeri Bernerin vierailu viritti toivoa Imatran raideliikenteen kansainvälistämisestä Imatran ja Etelä-Karjalan liitto ottavat riuskan otteen toimissaan Imatran rajanylityspaikan kansainvälistämiseksi rautatieliikenteelle. Seuraavaksi asia nousee esille raideliikenteen seminaarissa Moskovassa, jonne kaupungin ja liiton edustajat ovat tekemässä vuorokauden mittaisen pikavisiitin pitämään asiaa esillä Venäjän puolella. Liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin (kesk.) vierailu oli kaupunginjohtaja Pertti Lintusen mielestä erittäin hyvä merkki alueelle. — Liikenneministeri Berner totesi noin 30 ihmisen edessä, että rautatieliikenteen kehittämisestä Imatran ylityspaikalla on sovittu Venäjän liikenneministeri Maksim Sokolovin kanssa, Lintunen muistutti. Suomen puolella asia nousee keskusteluun seuraavan kerran viimeistään Imatran ajojen yhteydessä järjestettävässä seminaarissa. Ministeri Berner on lupautunut yhdeksi tilaisuuden puheenvuoron käyttäjäksi. Etelä-Karjalassa vieraillut Berner sai matkalukemiseksi muistion, jossa painotetaan raideyhteyksien parantamista kolmioratana Imatralta valtakunnanrajalle. Kolmiorata on jatko-osa Luumäki—Imatra kaksoisraiteelle. Kolmiorata olisi vahva perusta infrastruktuurille, jota tarvitaan henkilöliikenteen aloittamiselle. Lintusen mielestä tässä vaiheessa rautatieliikenteen kansainvälistäminen on järkevintä aloittaa tavaraliikenteestä, koska tavarakuljetukset eivät sido samassa määrin henkilöresursseja tullilla ja rajalta kuin henkilöliikenne. Rautatieliikenteen kansainvälistämisellä Imatran rajanylityspaikalla on pitkä historia. Suomen ja Venäjän hallitukset vaihtoivat nootin ylityspaikan kansainvälistämisestä vuonna 1997. Tässä vaiheessa kansainvälistäminen koski myös raideliikennettä. Ajoneuvoliikenne muuttui kansainväliseksi viisi vuotta myöhemmin, mutta rautatieliikenteen status säilyi entisellään. Venäläisten joulumatkailun vilkastuminen tuotti muutamina vuosina Imatralle erikoisjunia Pietarista. Toiminta ei kuitenkaan jatkunut, koska se oli Venäjän rajaviranomaisten mukaan valtioiden välisen sopimuksen vastaista. Vuonna 2011 Venäjä jätti Suomelle nootin Imatran rajanylityspaikan avaamisesta Venäjälle suuntautuville vientikuljetuksille. Kuljetukset eivät ole käynnistyneet. Henkilöliikenne nostettiin näyttävästi esille vielä syksyllä 2012, kun Imatralla järjestettiin juhlaseminaari junaliikenteen käynnistymisestä 1892. Joulukuussa 2016 Suomi ja Venäjä saivat valmiiksi päivityksen rautateiden kahdenväliseen yhdysliikenteeseen. Uusi sopimus avaa Suomeen suuntautuvat vientikuljetukset kilpailulle. Uudistettu sopimus poistaa myös valtiosopimuksiin perustuneet rajoitukset rautatiekuljetuksilta . Rajanylityspaikkojen avaamisesta liikenteelle on sovittu vuonna 1994 tehdyllä sopimuksella. Käytännön järjestelyistä sopivat rajavaltuutetut, kun ylityspaikat on varustettu asianmukaisesti ja tarkastusviranomaisten työskentelylle on luotu tarvittavat edellytykset. Lue koko uutinen:

