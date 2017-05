Uutinen

Etelä-Saimaa: Lukioteatterilaisten kuukausien työn kohokohta koittaa — Nahkatakkinen tyttö saa ensi-iltansa torstaina Lappeenrannan lyseon lukion oppilas Petja Pulkkinen on ollut viime aikoina aina unissaankin näyttämöllä. Hänen koulutoverinsa Anni Vesterinen on saanut puolestaan unessa ohjeita tanssitaiteilija Jorma Uotiselta. — Herään Dingon biiseihin, lohduttaa heidän opettajansa Marika Kesseli. Kolmikko on osa työryhmää, joka on valmistellut marraskuusta asti Nahkatakkinen tyttö —musikaalia. Uniinkin uineen projektin kohokohta on lähellä. Ensi-ilta koittaa torstaina. Koulukiusaaminen, rakkaus, kuolema Nahkatakkinen tyttö on Lappeenrannan lukioteatterin ja Lappeenrannan kaupunginteatterin yhteistuotanto. Musikaalissa soi Dingon musiikki uudelleen sovitettuna, mutta kasaribändistä tarina ei kerro. Näytelmän keskushenkilö on koulukiusattu Kata (Saara Östman). Marika Kesseli kuvaa Nahkatakkista tyttöä nuorisomusikaaliksi, jossa on syvempää tematiikkaa. — Koulukiusaaminen, rakkaus, kuolema. Kesseli toivoo, että Dingon musiikki yhdistää sukupolvia. — Toivottavasti sitä tulevat katsomaan eri-ikäiset ihmiset, ja toivottavasti se virittää keskustelun, millaista oli olla nuori joskus ja millaista nuoruus on nyt, Kesseli sanoo. Nuorten näyttelijöiden mielestä käsitellyt aiheet ovat totta. Nuorilla on tarve kuulua joukkoon ja tulla hyväksytyksi. Ulkopuolelle jääminen tekee kipeää. Kun Dingo-nimistä rehvastelijaa esittävä Petja Pulkkinen luki ensimmäisen kerran käsikirjoituksen, hänelle nousi vahva mielikuva roolihahmostaan. — Ajattelin, että ihan hirveä jätkä. Päästyään rooliin syvemmälle, hän havaitsi henkilöhahmonsa kovan pinnan alla herkempiä puolia. Sydän jyskyttää isolla lavalla Kaupunginteatteri tarjoavaa lukioteatterilaisille hulppeat puitteet. Iso lava ja katsomo herättävät nuorissa kunnioitusta. — Kun olin ensimmäistä kertaa kaupunginteatterin lavalla, sydän jyskytti kovemmin, kuvailee Pulkkinen. Kun ei olla pienellä koulunäyttämöllä ja mukana on ammattilaisia, se kasvattaa nuorten mielestä myös vastuuta. — Pitää tehdä täysillä ja tosissaan, Anni Vesterinen sanoo. Ammattinäyttelijä Sanna Kemppainen kehuu yhteistyötä lukiolaisten kanssa. — Tämä tuo juuri sellaista pöhinää, mitä tarvitaan. Kymmeniä nuoria mukana Musikaalissa näyttelee, tanssii ja laulaa kymmeniä lukioteatterilaisia, ja lukiolaisista on kasattu myös parinkymmenen hengen bändi. Myös lavastus, juliste, käsiohjelma ja kuvaprojisoinnit ovat lukiolaisten työstämiä. Lyseon lukion opettajista mukana ovat äidinkielen opettaja Marika Kesselin lisäksi musiikinopettaja Lea Kaijansinkko ja kuvataiteen opettaja Anu Huttunen. Sanna Kemppaisen lisäksi kaupunginteatterin näyttelijöistä lavalla nähdään Jussi Johnsson. Tanssinopettaja-koreografi Netta Salonsaari toimii koreografina ja toisena ohjaajana. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/09/Lukioteatterilaisten%20kuukausien%20ty%C3%B6n%20kohokohta%20koittaa%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89Nahkatakkinen%20tytt%C3%B6%20saa%20ensi-iltansa%20torstaina/2017122228490/4