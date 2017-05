Uutinen

Etelä-Saimaa: Liki 200 pyöräilijää polkee perjantaina Lappeenrannasta Viipuriin ystävyyden nimissä – Idea tapahtumaan lähti rovastin kolumnista 30 vuotta sitten Liki 200 pyöräilijää starttaa kohti Viipuria Lappeenrannan Marian aukiolta perjantaiaamuna. Kolmaskymmenes Lappeenranta–Viipuri -ystävyyspyöräily lähtee liikkeelle kello kahdeksan. Ensimmäistä kertaa matka poljettiin vuonna 1988. Tieto selviää Lappeenrannan kaupungin tiedotteesta. Idea ystävyyspyöräilystä oli aikanaan rovasti Matti J. Kurosen, joka 1980-luvun puolivälissä esitti Etelä-Karjala-lehden kolumnissaan ajatuksen polkupyöräilystä Viipuriin. — Nyt 30 vuotta myöhemmin ystävyyspyöräilytapahtuma on edelleen voimissaan. Muistan, kun Kuronen toukokuussa 1988 ylitti 38 hengen polkupyöräilijäryhmässä Suomen ja Neuvostoliiton valtakunnan rajan ja lausahti: ”Kuulisin historian lehtien havinan, ellei tämä porukka mölyäisi koko ajan”, tapahtumatoiminnan koordinaattori Jorma Kallio Lappeenrannan kaupungilta sanoo tiedotteessa. — Historialliseksi tapauksen teki se, että se oli ensimmäinen kerta kun valtakunnan raja ylitettiin sodan jälkeen polkupyörillä, ja tällä kertaa rauhanomaisesti ja vielä ystävyyden merkeissä. Perjantaina pyöräilyyn osallistuu kolme jo ensimmäiseen tapahtumaan osallistunutta henkilöä. Yksi heistä on Jorma Kallio, joka toimi ensimmäisen pyöräilyn aikaan Suomi–Venäjä-seuran puheenjohtajana. Kaksi muuta, Suomi–Venäjä seuran Lappeenrannan osaston silloiset pyöräilyvastaavat Keijo Laine ja Veli-Pekka Pakarinen osallistuvat tapahtumaan huoltojoukoissa. Myös Matti J. Kuronen on mukana. Hänelle ojennetaan Marian aukiolla Viipurin pyöräilyn juhlaviiri. Perjantain pyöräilyyn osallistuu kaikkiaan 160 Lappeenrannasta lähtevää pyöräilijää. Lisäksi mukana on 25 Viipurista edellisenä päivänä Lappeenrantaan polkenutta pyöräilijää. Lue koko uutinen:

