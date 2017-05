Uutinen

Etelä-Saimaa: Kylmä sää pitää viljelijät jännityksessä — Juhannusperuna on tärkeä tulonlähde Lemiläinen Antti Suonio on viljellyt perunaa viitisentoista vuotta. Sinä aikana hän on ehtinyt nähdä monenlaiset säätilat. Tänä keväänä eletään yhtä kylmimmistä keväistä aikoihin. Suonio sanoo, että säätä vastaan on turha taistella. Pelloille voi virittää harsoja, mutta se on lähes ainoa keino suojata viljelyksiä. Sen jälkeen täytyy vain toivoa, että perunat kypsyvät aikataulussa. Suoniolla perunaa kasvaa noin kolmen hehtaarin alalla. Hän istutti perunat huhtikuun lopulla ja uskoo niiden kypsyvän juhannukseksi. Sato voi kuitenkin jäädä tavallista pienemmäksi. Peruna on Suonion päätuote, ja juhannusmyynti on tärkeä tulonlähde. Jos myynti jäisi täysin nollille, se olisi rahallinen takaisku. Viljelijän leipä ei ole leveä, sillä Suomessa perunan hintaa painaa se, että ostajina on käytännössä vain kaksi keskusliikettä. — Viljelemisellä tulee toimeen, kun laskee sentit tarkasti.

