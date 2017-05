Uutinen

Etelä-Saimaa: Kuntolaitteet kaikelle kansalle Taavetissa — senioripuisto tulee olemaan osa torin perusparannusta Luumäellä Luumäkeläisellä Markku Turusella on selkeä mielipide siitä, millainen Taavetin torin kuuluisi olla. — Torille pitää olla riittävästi tilaa. Kahvi- ja jäätelökioskit ovat torin sydän, Turunen toteaa. 18 vuotta paikkakunnalla asunut Turunen on käynyt aamukahvilla torilla käytännössä koko 2000-luvun ajan. — Kesällä torielämä vilkastuu, ja kahviokin on täynnä. Ylipäänsä paikkakunnalle kaivattaisiin lisää pysyviä yrittäjiä, hän sanoo. Taavetin tori uudistuksen edessä Taavetin tori aiotaan uudistaa. Torille on suunnitelmissa muun muassa rakentaa tilat kesäkahviloille sekä järjestää tilaa myyntipaikoille. Torin keskelle on suunnitelmissa rakentaa esiintymislava sekä jättää tanssitilaa. Myös polkupyörille on suunnitteilla omat pyöräparkit. — Torialue halutaan jäsennellä uudestaan. Haemme sekä viihtyisyyttä että toimivuutta, kertoo Luumäen tekninen johtaja Erik Forstén. Luonnos mahdollisesta tulevasta torialueesta on nähtävillä Luumäen kunnan verkkosivujen ilmoitustaululla sekä Luumäen kunnan teknisessä toimistossa ensi viikon torstaihin saakka. — Mieluusti kuulemme kuntalaisten mielipiteitä esityksestä, Forstén toteaa. Suunnittelu on käynnissä jo nyt, mutta varsinaiset perusparannustyöt ovat edessä vasta ensi vuonna. — Rakentaminen on iso työ. Todennäköisesti se tulee häiritsemään ensi kesän torisesonkia. Senioripuisto pitkäaikainen haave Tänä syksynä Taavetin torin kylkeen rakentuu senioripuisto. — Kyseessä on monivuotinen haave, joka nyt toteutuu, kertoo palvelujohtaja Kristiina Pihlajamäki. Senioripuistoon on tulossa erilaisia liikkumiseen ja lihaskunnon ylläpitämiseen tarkoitettuja laitteita. — Haluamme madaltaa kynnystä liikkumiseen. Tori on hyvä sijainti, koska niin moni ihminen liikkuu alueella päivittäin. Senioripuiston rakennustyöt alkavat kesälomakauden loputtua, ja kuntalaisten käytössä laitteiden on tarkoitus olla syksyllä. Lue koko uutinen:

