Etelä-Saimaa: Kommentti: Norma John lauantaiksi finaaliin Suomalaiset jännittävät tänä iltana televisioiden ja mobiililaitteiden äärellä, kun euroviisut polkaistaan kello 22 Suomen aikaa toden teolla käyntiin. Kouvolalaislähtöinen Norma John on mukana semifinaalissa, josta vain kymmenen pääsee lauantaina esitettävään finaaliin. Kahdeksan jää rannalle ruikuttamaan. Tällä hetkellä näyttää hyvältä. Norma John sijoittui euroviisufanien omissa ennakkospekulaatioissa kymmenenneksi. Myös kansainvälinen lehdistö on ollut Blackbird-kappaleesta innoissaan. Pitää kuitenkin muistaa, että euroviisufanit ja kansainvälinen lehdistö eivät valitse voittajia. Yleisö- ja kansalaisraadit päättävät, kuka nostetaan valoon ja ketkä putoavat varjoon. Suomalaisilla on — kuten varmasti muillakin osallistujamailla — katkeria muistoja siitä, miten vaikeaa on etukäteen tietää oman maan menestystä. Suomi on yltänyt finaaliin viimeksi kuluneen kymmenen vuoden aikana viidesti. Vuonna 2007 pääsimme Lordin voiton vuoksi kotikisoissa suoraan finaaliin. Hanna Pakarinen venyi sijalle 17. Vuonna 2014 Softengine oli sijalla 11. Muuten on finaaliin päästessä jääty 20:n huonommalle puolelle. Viime vuonna Sandhja jäi semifinaaliin. Edellisvuonna Pertti Kurikan Nimipäivät jäi ensimmäisessä semifinaalissa viimeiseksi. Euroviisuissa ja säässä pätevät samanlaiset ennustamisen lainalaisuudet. Mitä lähempänä ennustettavaa tilannetta ollaan, sitä varmempaa on ennustaa oikein. Maailmalta tihkuvien signaalien perusteella näyttää todennäköiseltä, että Norma John menee tänä iltana semifinaalista heittäen jatkoon. Lauantai-iltaan mennessä tilanne voi vielä rajustikin vaihdella. Jos tähdet ovat kohdallaan, Suomi saattaa yllättää lauantain ja sunnuntain välisenä yönä koko Euroopan. Matti Tieaho Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien kulttuuri- ja menotoimituksen esimies.

