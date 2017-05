Kirjailija Outi Pakkanen, miten kotimainen dekkarikirjallisuus mielestäsi voi?

— Todella hyvin. Kun aloitin aikoinaan kirjoittamisen, dekkarikirjallisuutta ei arvostettu pätkääkään. Arvostus on kasvanut valtavasti, ja tekijöitä on nykyisin paljon. Olemme dekkarikirjallisuudessa samalla tasolla muiden Pohjoismaiden kanssa. Emme vain osaa markkinoida teoksia yhtä hyvin. Muun muassa Antti Tuomainen ja Kati Hiekkapelto tekevät hienoa kansainvälistä uraa.

Millaisista dekkareista pidät?

— En lue väkivaltaisia dekkareita. Minua kiinnostaa enemmän se, mitä ihmisen pään sisällä liikkuu — ihmisen pimeä puoli. En osaisi itse kirjoittaa verisestä väkivallasta, eikä sellainen edes kiinnosta minua.

Mistä arvostuksen nousu johtuu?

— Olemme tulleet siinäkin Ruotsin peesissä. Lisäksi uusia, hyviä tekijöitä on tullut alalle. Ratkaiseva saranakohta oli se, kun Matti Yrjänä Joensuun dekkari Harjunpää ja heimolaiset valittiin Finlandia-ehdokkaaksi vuonna 1984. Silloin alettiin ymmärtää, että dekkarikirjallisuus on varteenotettavaa kirjallisuutta. Myös kritiikki on muuttunut vuosien varrella. Jännityskirjallisuus on hyväksytty omaksi kirjallisuudenlajikseen, eikä sitä välttämättä verrata enää muihin kaunokirjoihin.

Mitä kirjaa luet parhaillaan?

— Luen enemmän muita kirjoja kuin dekkareita. Tällä hetkellä minulla on kesken Merete Mazzarellan Elämän tarkoitus. Tykkään yleensäkin suomenruotsalaisesta kirjallisuudesta. Kjell Westö on lempikirjailijani. Suomenruotsalaisuudessa on jotain sellaista selittämätöntä älyllistä kepeyttä, jota ei ole meissä ”kantasuomalaisissa”. Me olemme raskassoutuisempia. Suomenruotsalainen kirjallisuus on myös urbaania, mistä syystä se on minua lähellä.

Tuorein kirjasi Peili ilmestyi viime vuonna. Mitä kirjoitat tällä hetkellä?

— Uusi kirja on tekeillä, mutta en halua puhua siitä vielä tässä vaiheessa enempää. Varsinaisesti pidän välivuotta, eli minulta ei ilmesty ensi syksynä dekkaria. Laskin, että minulta on ilmestynyt 15 teosta kirja per vuosi -tahdissa. On ladattava akkuja välillä.

— Välivuoden aikana olen nauttinut elämästä ja tehnyt kaikkea kivaa, kuten matkustellut. Tämä on ollut hurjan vapauttavaa. Olen kirjoittanut ja aion kirjoittaa myöhemminkin kirjaani Berliinissä. Se on lempikaupunkini. Se on ruman kaunis ja suvaitsevainen, ja siellä on aivan posketon kulttuuritarjonta. Nautin myös siitä, että Berliini ei peittele kammottavaa menneisyyttään, vaan pitää sen monella tapaa esillä.