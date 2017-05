Uutinen

Etelä-Saimaa: Kahvikuppi käteen ja kumit täyteen – Pyöräilyaktiivit ilahduttivat työmatkapyöräilijöitä Marian aukiolla Kymmenet lappeenrantalaiset saivat piristystä työmatkaansa tiistaiaamuna Marian aukiolla ja Chymoksen kulmalla Lappeenrannassa. Lappeenrannan pyöräilijät ja Saimaan latu tarjosivat pyörällä paikalle osuneille aamukahvit. Samalla työmatkalaisten pyörien tyhjenneet renkaat täytettiin ja ketjut öljyttiin. Lappeenrantalainen Leena Rusthollkarhu pysähtyi Marian aukiolle kello kahdeksan jälkeen aamulla. Rusthollkarhu kertoi pyöräilevänsä aina, kun siihen on mahdollisuus. — Pyöräilen kaikkialle. Lyhyetkin matkat menen pyörällä. Työmatkani on aika lyhyt, sillä asun keskustassa. Rusthollkarhu kertoi pyöräilevänsä myös talvisin, jos lunta ei ole liikaa. Nastarenkaita hän ei ole talven varalle kuitenkaan hankkinut. Marian aukiolta Rusthollkarhun matka jatkui täyteen pumpatuilla kumeilla. — Tykkään pyöräillä, mutta pyörää tulee hoidettua huonosti. Ilmaa laitan renkaisiin ja pyrin puhdistamaan. Mutta likainen se on nytkin.

