Etelä-Saimaa: Asekeräyksen suosio yllätti poliisin: Etelä-Karjalasta yli 180 ilmoitusta poishaettavista aseista ja räjähteistä Poliisin ja puolustusvoimien asekeräys on ollut yllättävän suosittu Etelä-Karjalassa. Kaakkois-Suomen poliisi on saanut yli 180 ilmoitusta aseista tai räjähteistä, jotka voi käydä hakemassa pois. Komisario Erkka Wilen kertoo, että suurin osa ilmoituksista koskee metsästys- ja harrastusaseita. Valtaosa aseista on joskus ollut luvallisia, mutta ne ovat jääneet esimerkiksi perikunnalle, eikä lupia ole muistettu vaihtaa uuden haltijan nimiin. Valtaosa ilmoituksista koskee yksittäisiä aseita, mutta osassa ilmoituksista aseita on kerrottu olevan useampi. — Ehdottomasti yllätyksellisin asia on ilmoitusten määrä. Ehkä ihmisten tietoisuus siitä, että tarpeettomia aseita ei kannata säilyttää kotona, on lisääntynyt. Komisario arvelee, että keräyksen suosioon on saattanut vaikuttaa myös se, että poliisi ja puolustusvoimat kiertävät hakemassa aseita ja räjähteitä ihmisten luota. Se on luovuttajalle helpompaa kuin aseen tuominen poliisille. Wilen muistuttaa, että jos poliisi löytää luvattoman aseen ihmisen hallusta tai kotoa, se täyttää ampuma-aserikoksen tunnusmerkit. Esimerkiksi asekeräyksen yhteydessä luvattoman aseen voi luovuttaa poliisille vapaaehtoisesti ilman seuraamuksia. Ilmoitetuista räjähteistä suurin osa on nalleja ja louhintaräjähteitä. Kerättävistä räjähteistä on Wilenin mukaan tullut joitakin kymmeniä ilmoituksia. Poliisin mukaan edellisessä Etelä-Karjalan asekeräyksessä vuonna 2010 ilmoituksia kerättävistä aseista ja räjähteistä tuli yhteensä noin 60. Poliisi ottaa vastaan ilmoituksia aseista ja räjähteistä vielä perjantaihin asti. Ilmoituksen voi tehdä puhelinnumeroon 050 456 0800. Lue koko uutinen:

