Uutinen

Etelä-Saimaa: Aloite Jarno Saarisen nimikkoradasta ei ottanut tuulta alleen — Imatran RR-radalla säilyy vanha nimi Imatran ajojen RR-radan nimi säilyy entisellään Imatra GP Circuitina. Kaupunginhallitus päätti maanantaina, että nimen muuttamista koskenut kuntalaisaloite on loppuunkäsitelty. Tänä keväänä tehdyssä aloitteessa esitettiin radan nimikoimista Jarno Saariselle. Aloitteen perusteluissa todettiin, että vuonna 1973 kilpailutilanteessa kuolleen Saarisen muistoa kunnioitetaan ympäri maailmaa. Vuonna 1972 Saarinen myös varmisti Suomen ensimmäisen ratamoottoripyöräilyn maailmanmestaruuden nimenomaan Imatran ajoissa. Imatran Moottorikerhon puheenjohtaja Sami Backman ja YH-Rakennuttajan vs. toimitusjohtaja Lassi Nurmi totesivat lausunnossaan, että radan nimi on ollut sama koko ajojen historian ajan. Tätä perinnettä haluttiin kunnioittaa, kun ajot viime vuonna palautettiin kaupunkiin. Kaupunginhallitus evästi järjestäjiä kunnioittamaan Saarisen muistoa ajojen yhteydessä muulla tapaa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/09/Aloite%20Jarno%20Saarisen%20nimikkoradasta%20ei%20ottanut%20tuulta%20alleen%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89Imatran%20RR-radalla%20s%C3%A4ilyy%20vanha%20nimi/2017522232524/4