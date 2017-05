Uutinen

Etelä-Saimaa: Yöpakkaset purevat veneilyyn ja mökkeilyyn Hartaasti odotettu veneilykausi ei tahdo päästä vauhtiin kevään poikkeuksellisen kylmyyden vuoksi. Vaikka jäät ovat lähteneet Etelä-Karjalan järvistä, huviveneilijät odottavat vielä kelien paranemista. Iso osa veneistä on yhä talviteloillaan. Myös mökkiläiset miettivät tarkkaan, kannattaako kylmälle vapaa-ajanasunnoille lainkaan lähteä. Kynnys on erityisen suuri silloin, jos kesämökki sijaitsee venematkan päässä. Tuusulalaiset Kati ja Esko Siik suunnittelivat alkuviikoksi mökin ja veneen huoltotöitä Taipalsaarella. Mieli muuttui matkalla mökille, kun säätiedotus lupaili pohjoistuulta ja räntäkuuroja. — Juodaan mökillä kahvit ja lähdetään takaisin kotiin, Kati Siik totesi venelaiturissa pelastusliivejä pukiessaan. Tavallisesti Siikit ovat avanneet mökkikauden vapun tietämissä. Kuluvan kevään he arvioivat olevan kylmimmän heidän 33 vuotta jatkuneen kesämökkielämänsä aikana. Lue lisää päivän lehdestä tai Etelä-Saimaan mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

