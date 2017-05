Uutinen

Etelä-Saimaa: Vähällä käytöllä oleva Haapasaaren leirikeskus odottaa yhä luvattuja remontteja Imatran kaupungin leirikeskus Saimaan Haapasaaressa nukkuu yhä ruususen unta. Pitkään suunnitelmissa ollut vesihuollon rakentaminen on yhä tekemättä, eikä muukaan kehittäminen ole edennyt. Syynä on rahoituksen puute. Alun perin Haapasaari piti liittää Imatran kaupungin vesi- ja viemäriverkkoon viime vuonna sillä edellytyksellä, että rakentamiseen saadaan valtion tukea. Urakan hinnaksi arvioidaan noin 140 000 euroa. ELY-keskuksen rahoituspäätöksen viipymisen vuoksi aikataulu venyi. Tähtäin siirtyi vuoteen 2017. Sitten selvisi, ettei haettua avustusta saada. Nyt hanke on toistaiseksi jäissä. — Tänä vuonna tuskin tapahtuu mitään, sanoo Imatran YH-rakennuttajan varatoimitusjohtaja Lassi Nurmi. Taustalla työ kuitenkin jatkuu, Nurmi jatkaa. Yhden rahoituskanavan sulkeuduttua etsitään uusia. Leirikeskuksen kehittämiseen aiotaan hakea maaseudun kehittämiseen tarkoitettua Leader-tukea. Rahoitus edellyttää ulkopuolisen partnerin ja samalla ulkopuolisen rahoituksen mukaantuloa. Sellaista ei ole vielä löytynyt. — Rahoitushakemus jätetään heti, kunhan partneri on löytynyt, Nurmi kertoo. Tavoitteena on kunnostaa leirikeskuksen rakennuksia ja muuta infraa Leader-rahan turvin. Vesihuollon rakentaminen jäisi kaupungin harteille. Haapasaaressa on majoitustilat noin 50–60 hengelle. Viime vuosina leiritoimintaa on ollut vain vähänlaisesti. Suurimpana kivenä kengässä on vesihuollon puute. Esimerkiksi juomavesi pitää kuljettaa saareen muualta. Vielä viime vuonna leirikeskusta isännöi ja varauksia hallinnoi Imatran venekerho. Tämän vuoden operaattorin valinta on kesken. — Asia etenee vielä. Ei tämän kesän leirit tästä jää kiinni, Nurmi vakuuttaa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/08/V%C3%A4h%C3%A4ll%C3%A4%20k%C3%A4yt%C3%B6ll%C3%A4%20oleva%20Haapasaaren%20leirikeskus%20odottaa%20yh%C3%A4%20luvattuja%20remontteja/2017522224433/4