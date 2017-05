Uutinen

Etelä-Saimaa: Tarkka verovähennysten tekijä voi säästää vuodessa jopa tuhansia euroja Verovähennykset pitää tehdä juuri nyt. Vaikka asialla on kiire, vähennyksiä ei kannata jättää tekemättä. Vertaaensin.fi -sivuston tekemän esimerkkitapauksen ylämaalainen, Lappeenrannan keskustassa työskentelevä ja omistusasuntoaan remontoiva henkilö voi säästää yli 2 000 euroa viisaasti vähentämällä. Esimerkkihenkilö on syntynyt 1980, ja hänen vuositulonsa ovat 33 000 euroa. Hän käyttää julkista liikennettä työmatkoihin, kuuluu ammattiliittoon ja työttömyyskassaan. Hänellä on velkainen asunto, johon hän on juuri tehnyt 3 800 euron remontin. Esimerkkityyppi työskentelee osittain kotoa käsin, ja on hankkinut uuden tietokoneen sekä ammattikirjallisuutta. Vähennettäväksi kelpaavat muun muassa työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksu, matkakulut ja ammattikirjallisuuden ja tietokoneen hankinta ja työhuonekustannus. Kotitalousvähennystä saa remontin takia ja asuntolainastakin tulee vielä korkovähennystä. Jos esimerkkihenkilö tekee kaikki vähennykset, joihin hän on oikeutettu, vuodessa hänelle jää 2 227 euroa enemmän rahaa kuin ilman vähennysten tekoa. — Monella vähennykset saattavat jäädä tekemättä, kun ei tule edes mieleen, että työmatkakulut tai työkäyttöön ostetun tietokoneen voisi vähentää verotuksessa, rahoitustuotteiden vertailusivusto Vertaaensin.fi:n toimitusjohtaja Lauri Timgren sanoo. Veroilmoituksen viimeinen palautuspäivä on joko huomenna tiistaina tai viikon päästä. Lähteet: Verohallinto, https://www.vertaaensin.fi/ Lue koko uutinen:

