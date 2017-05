Uutinen

Etelä-Saimaa: Rusasen laulajasisarukset ovat siviilissä erilaisia, lavalla yhtä hurjia — kesällä Johanna on ensin Villen äiti, sitten sisko, teoksena aina Kullervo Miltä tuntuu olla oman veljensä äiti? Sen saa kokea oopperalaulaja Johanna Rusanen-Kartano ensi kesänä Savonlinnan oopperajuhlilla. Ville Rusanen on Kullervo-oopperassa Kullervo, Johanna tämän äiti. — Ja sitten Sibeliuksen Kullervo-sinfoniassahan me olemme taas veli ja sisko. — Tämä on tällaista meidän perheessämme. Kun tein ensimmäisen suuren roolini muinoin Kuopion oopperan Jevgeni Onegenissa, oli isäni Pertti Rusanen minun aviomieheni, kertoo Rusanen-Kartano. Rusasen laulajasisarukset ovat temperamentiltaan erilaiset. Johanna on avoin ja naurava, rempseä savolainen. Ville on harkitseva ja hieman pidättyväinen. Lavalla tilanne muuttuu. — Villen kanssa on ihan älyttömän hienoa tehdä töitä. Meidän taiteilijatemperamenttimme ovat ihan samanlaiset. — Hänellä on sen tyynen ulkokuoron sisällä sama intensiteetti, luja tahto tehdä juuri tässä hetkessä kaikkensa. Sisaruksilla on kuusi vuotta ikäeroa. Pikku-Ville oli melkoinen riiviö. — Ei kyllä nykyään uskoisi, mutta Ville oli lapsena kamalan villi. Se kiusasi meitä isosiskoja koko ajan, joutui jatkuvasti vaikeuksiin, kaatoi kiehuvat teekupit päälleen ja niin edelleen. Kesällä Rusanen-Kartano on Kullervon äiti, Ville on Kullervo Aulis Sallisen oopperassa Olavinlinnassa. — Aulis Sallinen on säveltänyt äidille valtavan kauniin aarian, joka kertoo riipaisevasti äidin rakkaudesta. Ehkä sen syvyyden ymmärtää vasta, kun on itse tullut äidiksi ja kokee äidin rakkauden. Kullervo-oopperan Savonlinnan Oopperajuhlilla ensi-ilta 8.7. Sibeliuksen Kullervo-sinfonia Olavinlinnassa 2.8. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/08/Rusasen%20laulajasisarukset%20ovat%20siviiliss%C3%A4%20erilaisia%2C%20lavalla%20yht%C3%A4%20hurjia%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89kes%C3%A4ll%C3%A4%20Johanna%20on%20ensin%20Villen%20%C3%A4iti%2C%20sitten%20sisko%2C%20teoksena%20aina%20Kullervo/2017122223143/4