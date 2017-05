Uutinen

Etelä-Saimaa: Nyt alkaa edustatorin peruskorjaus, kevyet mullat ankealle aukiolle Lappeenrannan kaupungintalon edustatorin peruskorjaus alkaa tänään maanantaina. Nykyinen kansi puretaan pois, ja uuden pitäisi olla valmis lokakuussa. Loppuvuodesta myös nykyiset porrasnousut korvaavat lasikehikot ovat paikoillaan. Työmaa-alueesta huolimatta kauppoihin ja virastoihin pääsee entiseen tapaan. Kaupungintalon, Kirkkokadun, Villimiehenkadun ja Brahenkadun välinen alue aidataan, minkä jälkeen alkaa rapistuneiden betonirakenteiden purkaminen. Kaikki lähtee: kuivunut suihkuallas, kolkot porrasnousut, ankeat kehikot ja halkeileva laatoitus. Vuoden loppuun mennessä paikalla pitäisi olla uusi harmaa betonilaatoitus, jota halkovat vaaleat ristikkäin menevät juovat. Keveät ja ilmavat, lasiset kehikot ympäröivät porrasnousuja. Kehikkojen sisällä viininpunaiset kuutiot hehkuvat pimeässä. Korvausilmaluukkujen ympärillä on kiinteät istuimet. Valot sekä siirrettävät istutuslaatikot luovat tunnelmaa. Kaupungintaloa kiertävät uudet kaiteet. — Hieno paikka siitä tulee. Uskon, että suunnitelmissa esitelty tunnelma ja henki toteutuvat, arvioi tekninen johtaja Pasi Leimi. Edustatorista tulee Leimin mukaan kasvualusta erilaisille ideoille ja toimijoille. — Toivottavasti ajatellaan, että tämäpä hyvä paikka vaikka mille, ja kaupunkielämä ottaa torin haltuun. Edustatorin reunoilla voi kulkea työmaasta huolimatta. Kaupungintalon pääovi pysyy koko ajan käytössä. Oville pääsee töiden vaiheen mukaan joko Villimiehenkadun tai Brahenkadun suunnasta. Ison-Kristiinan vierusta on jo uusittu aiemmin, myös Villimiehenkadun päällä voi liikkua vapaasti. Työmaaliikenne kulkee ilmeisesti Kirkkokadun luiskaa pitkin, mikä saattaa ajaa kävelijät kiertotielle Sankarihautausmaalle. Vuoden loppuun valmistuvan edustatorin ensimmäisen vaiheen jälkeen on vielä edessä Kirkkokadun ja Villimiehenkadun päälliset osat. Kirkkokadun aukko ehkä menee umpeen. Ensimmäinen vaihe maksaa noin 1,66 miljoonaa euroa. Pasi Leimin mukaan seuraavat vaiheet vievät suunnilleen saman verran. Leimi toivoo, että loput voisi tehdä yhteen syssyyn ensi vuonna eikä korjaustöitä venytettäisi enää vuodelle 2019.

