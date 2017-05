Uutinen

Etelä-Saimaa: Mitä kuuluu mansikoille? Puutarhaviljelmien talvivaurioita on vielä liian aikaista arvioida Toistaiseksi viileys jarruttaa kasvua kaikilla puutarhaviljelmillä, kertoo Pro agria. Mansikan kasvu ja pensasmarjojen sekä omenapuiden silmujen kehittyminen ovat aivan alussa Etelä- ja Keski-Suomessa. Muualla maassa kasvustot ovat vielä lepotilassa. Marja- ja hedelmätarhoissa ei ole toistaiseksi havaittu talvivaurioita tai pahoja myyrätuhoja. Talvivaurioita päästään arvioimaan tarkemmin vasta, kun kasvu on alkanut kunnolla. Kylmät säät ovat hidastaneet myös varhaisperunoiden kehitystä harsojen ja muovien alla. Kylmimpinä pakkasöinä kasvustoja on jouduttu suojaamaan sadetuksin. — Tulevien viikkojen säät ratkaisevat, ehtiikö avomaan varhaisperunan satoa valmistua lakkiaisjuhliin, toteaa Pro agria tiedotteessaan. Sen sijaan kasvihuoneissa olevat kasvustot ovat säästyneet kylmyydeltä, joten pieniä eriä kotimaista varhaisperunaa on toimitettu markkinoille jo huhtikuun alusta alkaen. Kesäporkkanan ja muiden juuresten kylvöt ovat pääsemässä Pro agrian mukaan täyteen vauhtiin maan eteläosissa. Varhaiskaalin istutukset on jo tehty Etelä-Suomessa ja kukkakaalin sekä istukassipuleiden istutukset ovat alkamassa. Myös peltojen kevätkylvöt ovat pikkuhiljaa käynnistymässä Etelä-Suomessa. Lue koko uutinen:

