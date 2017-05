Uutinen

Etelä-Saimaa: Lassi Tuovin valmennusura jatkuu Ranskassa, mutta seura vaihtuu – uusi seura on Gravelines-Dunkerque Lappeenrantalainen koripallovalmentaja Lassi Tuovi, 30, vaihtaa seuraa Ranskassa. Huippuseura SIG Strasbourgissa päättyvällä kaudella apuvalmentajana toimineen Tuovin uusi seura Ranskan liigaa pelaava BCM Gravelines-Dunkerque, joka tähtää uuteen nousuun valmentajanvaihdoksen jälkeen. Tuovi aloittaa pohjoisranskalaisessa seurassa ensi kaudella apuvalmentajana. Päävalmentajaksi nousee seuran entinen kakkosluotsi Julien Mahé. Mahé otti yhteyden Tuoviin joitain viikkoja sitten, ja yhteinen sävel löytyi nopeasti. — Keskustelimme Mahén kanssa koripallosta ja filosofiasta, eikä mennyt kauan, kun Gravelines ilmoitti olevansa kiinnostunut apuvalmentajan palveluksistani tulevalla kaudella, Tuovi taustoittaa koripalloliiton tiedotteessa. Tuovi sanoo olevansa todella otettu ja innoissaan seuran kiinnostuksesta. — Gravelines on yksi Ranskan perinteikkäimmistä seuroista ja on hienoa päästä käynnistämään uutta aikaa seuran historiassa uuden päävalmentajan alaisuudessa. Tuovi saapui viime elokuussa Strasbourgiin joukkuetta tuolloin valmentaneen Henrik Dettmannin apuvalmentajaksi. Dettmannin saatua potkut Strasbourgin otti haltuunsa Ranskan maajoukkueen päävalmentaja Vincent Collet, joka piti Tuovin valmennusryhmässään. SIG Strasbourg olisi tahtonut Tuovin jatkavan myös ensi kaudella, mutta Collet usutti lappeenrantalaista urallaan eteenpäin. — Collet on yksi Euroopan parhaista valmentajista ja SIG Strasbourg Euroliiga-tason seura, jossa on ollut aivan upeaa päästä työskentelemään päivittäin, Tuovi kertoo. Collet’n kanssa he olivat kuitenkin yhtä mieltä siitä, että kahden maajoukkuevalmentajan yhtälö seurajoukkueen valmennusjohdossa ei ole toimivin ratkaisu. — Kerroin olevani sitoutunut Susijengiin tulevana kesänä ja Collet ymmärsi asian täysin. Kun Collet kuuli minun saaneen sopimustarjouksen Gravelinesista, hän totesi sen olevan erinomainen ratkaisu minulle. Lue koko uutinen:

