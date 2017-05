Uutinen

Etelä-Saimaa: Lämpenevä sää ja valoisat illat houkuttavat taas talven jälkeen ulos liikkumaan — katso vinkit juoksukauden alkuun Ulkoliikuntalajeista juoksu ja pyöräily ovat kestosuosikkeja. Molemmissa lajeissa etuna on harrastamisen helppous: oikeat varusteet ylle ja suoraan kotiovelta syke nousuun. Aloittelijan kannattaa kuitenkin muistaa maltti ja opetella oikea tekniikka, jotta säästyy rasitusvammoilta. — Juoksu on keholle pyöräilyä huomattavasti haastavampi laji, erityisesti jos on kertynyt ylipainoa eikä ole aiemmin harrastanut lajia. Juostessa toistetaan samaa liikettä, jolloin pienikin tekniikkavirhe voi aiheuttaa kipeytymistä, kertoo Terveystalon fysioterapeutti Jouni Peltola tiedotteessa. Tekniikan tarkkailussa hankaluutena on usein se, ettei sitä oikein pysty itse havainnoimaan. Peltola neuvoo pari yksinkertaista tapaa, joilla voi testata, että perusasiat ovat kunnossa. — Kyykkyasentoon mennessä polven pitäisi pysyä jalkaterän päällä. Polven kiertyminen on tyypillisin virheasento, jonka moni kuvittelee johtuvan kireistä lihaksista, vaikka kyse on nivelten asennosta. Juoksu vaatii myös peruslihaskuntoa, eli askelkyykyn pitäisi onnistua hallitusti ennen kuin voi lähteä juoksemaan. Niiden, jotka ovat talven yli jatkaneet harrastustaan juoksumatolla ja siirtyvät kevään korvalla taas ulos, on hyvä kiinnittää huomiota lihashuoltoon tai pitää aluksi tavallista enemmän lepopäiviä. — Juoksumatto on tien pintaa pehmeämpi, joten jalkaterä saa kovempia iskuja ulkona ja voi kuormittua eri tavalla, Peltola sanoo tiedotteessa. Harjoittelun aikana ilmaantuvan kivun Peltola kehottaa ottamaan aina todesta. — Kipu suorituksen aikana on aina hälytysmerkki, varsinkin jos se voimistuu harjoituksen jatkuessa. Jos taas keho on hellänä vasta seuraavana päivänä, on tullut treenattua liian kovaa. Lepo auttaa yleensä akuuttiin kipuun. Sen syy pitää kuitenkin selvittää, jotta välttää tilanteen toistumisen. Apua kannattaa hakea fysioterapeutilta tai muulta asiantuntijalta, jonka kanssa voi selvittää, johtuuko kipu esimerkiksi alustasta tai askelluksesta. — Monet alaraajavammat juontuvat itse asiassa lantiosta tai lonkista, joten asennon korjaaminen aloitetaan usein pakaralihaksista. Muita yleisiä kivun aiheuttajia ovat jalkaterän kiertyminen, jalkaterän puutteellinen lihastuki ja jänteen ylikuormittuminen. Peltola korostaa myös hyvien kenkien merkitystä. Vuodenajan vaihtuminen näkyy nimittäin fysioterapeutin vastaanotolla ihan ilman juoksuharrastajiakin. — Jo kevyempiin kesäjalkineisiin siirtyminen voi aiheuttaa oireita. Kevyempi jalkine sallii enemmän liikettä jalkaterässä, mikä voi aiheuttaa jännekuormitusta, kantaluupiikkejä tai jännetulehduksia. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/08/L%C3%A4mpenev%C3%A4%20s%C3%A4%C3%A4%20ja%20valoisat%20illat%20houkuttavat%20taas%20talven%20j%C3%A4lkeen%20ulos%20liikkumaan%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89katso%20vinkit%20juoksukauden%20alkuun/2017522227064/4