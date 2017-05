Uutinen

Etelä-Saimaa: Kukkuroinmäen biokaasulaitos voisi käynnistyä jo ensi vuonna — "Aikataulu tarkentuu tarjousten perusteella" Joutsenon Kukkuroinmäkeen suunniteltu biokaasulaitos voisi aloittaa toimintansa jo ensi vuoden lopulla. Toimitusjohtaja Mika Suomalainen Etelä-Karjalan jätehuollosta kertoo, että jos päätös hankkeen aloittamisesta tehdään syksyllä, rakennustyöt voitaisiin aloittaa kesällä 2018. — Jos ja kun tässä asiassa edetään, joudumme järjestämään julkisen tarjouskilpailun. Aikataulu tarkentuu sitten tarjousten perusteella. Kukkuroinmäen jätekeskukseen suunnitellun biokaasulaitoksen rakentaminen nytkähti eteenpäin maanantaina, kun työ- ja elinkeinoministeriö myönsi jäteyhtiölle 2,2 miljoonan euron energiatuen laitoksen rakentamiseen. — Se tarkoittaa sitä, että meillä on mahdollisuus viedä hanketta eteenpäin. Esisuunnittelu on tehty. Jos omistajat ja konserni näyttävät vihreää, rakentaminen voisi alkaa ensi vuoden kesällä. Itse rakentaminen tapahtuisi melko nopeasti. — Tuollainen laitos on moduulirakenteinen. Se tehdään pitkälti valmiiksi tehtaalla ja tuodaan paikalleen. Suomalainen kertoo, että tukipäätös edellyttää, että päätös hankkeen käynnistämisestä on tehtävä syyskuun loppuun mennessä. Ministeriön myöntämä tukisumma vastaa noin 25 prosenttia koko investoinnin arvioidusta kokonaiskustannuksesta. Toteutuessaan biokaasulaitos kuivamädättäisi puhdistamolietettä ja biojätettä biokaasuksi, josta jalostettaisiin pääasiassa liikennepolttoainetta. Kuivamädätystekniikkaan perustuvan biokaasulaitoksen käsittelykapasiteetti olisi 19 900 tonnia vuodessa. Lue koko uutinen:

