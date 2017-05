Uutinen

Etelä-Saimaa: Kukkuroinmäen biokaasulaitos otti askeleen kohti toteutumista – Ministeriö myönsi 2,2 miljoonaa euroa energiatukea Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt 2,2 miljoonan euron energiatuen Etelä-Karjalan jätehuollolle. Tuki on tarkoitettu Kukkuroinmäen käsittelykeskuksen biokaasulaitoksen rakentamiseen. Myönnetty tukisumma on noin neljännes laitoksen arvioidusta kokonaiskustannuksesta. Toimitusjohtaja Mika Suomalainen Etelä-Karjalan jätehuollosta sanoo yhtiön tiedotteessa, että myönteinen tukipäätös mahdollistaa laitoshankkeen eteenpäin viemisen. — Päätökset rakentamisesta tullaan tekemään tulevan syksyn aikana. Kukkuroinmäen biokaasulaitoksessa tullaan tuottamaan uusiutuvaa energiaa biojätteistä ja jätevesilietteistä mädättämällä ne hapettomissa olosuhteissa biokaasuksi. Biokaasu jalostetaan liikennepolttoaineeksi, jota voidaan käyttää kaasuautojen polttoaineena. Kuivamädätystekniikkaan perustuvan biokaasulaitoksen käsittelykapasiteetti tulee olemaan 19 900 tonnia vuodessa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/08/Kukkuroinm%C3%A4en%20biokaasulaitos%20otti%20askeleen%20kohti%20toteutumista%20%E2%80%93%20Ministeri%C3%B6%20my%C3%B6nsi%202%2C2%20miljoonaa%20euroa%20energiatukea/2017122226789/4