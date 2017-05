Uutinen

Etelä-Saimaa: Kirjanpainajien tuhot jäänevät viime vuosia pienemmiksi — viileä kesä verotti kantaa Kirjanpainajakuoriaisten parveilun ennustetaan olevan tänä vuonna aiempia vuosia vähäisempää, jolloin myös kuoriaisten aiheuttamien metsätuhojen riski pienenee. Kirjanpainajat kärsivät viime vuoden viileästä ja sateisesta kesästä eivätkä pystyneet tuottamaan kahta sukupolvea kesän aikana. Suomen metsäkeskuksen mukaan kuoriaiskanta on teodennäköisesti pienentynyt. Parveilu alkaa, kun lämpötila metsävarvustossa nousee lähelle 20:ta astetta. Kevään lämpöolosuhteet ratkaisevat parveilun ajankohdan ja laajuuden. Kirjanpainaja on kuusen tuholainen, joka lisääntyy tuulen kaatamissa puissa, kuusipinoissa ja heikkokuntoisissa pystypuissa. Runsaasti esiintyessään se voi iskeä myös terveen puun kimppuun. Viime vuosina kirjanpainajia on ollut erittäin runsaasti eteläisessä Suomessa, ja kuusia on kuollut paljon. Puita kuolee tyypillisesti 4—40 kuusen ryhmänä. — Tuhoriskiä voidaan tehokkaasti pienentää kuljettamalla kirjanpainajan lisääntymisalustaksi soveltuva kuorellinen kuusipuutavara pois metsästä keskikesän määräaikoihin mennessä, muistuttaa valmiuspäällikkö Yrjö Niskanen Suomen metsäkeskuksesta tiedotteessa. Jos vahingoittuneita kuusia on metsässä yli kymmenen kuutiometriä hehtaaria kohden, metsätuholaki velvoittaa poistamaan tuon määrän ylittävän osuuden. Jos kirjanpainajia on runsaasti, kannattaa myös pienemmät puumäärät korjata metsästä. Kuolleita ja jo kuorensa pudottaneita pystypuita ei kannata poistaa, sillä kirjanpainajan luonnolliset viholliset elävät niissä. Lue koko uutinen:

