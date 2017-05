Kaupunki haluaa palautetta toimistaan: ”Kuntalaisten mielipiteet otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon” – vastaa kyselyyn täällä

Uutinen

Lappeenrannan kaupunki pyytää kaupunkilaisilta näkemyksiä eri palveluiden toimivuudesta. Kaupunki on avannut internetsivuillaan kuntalaiskyselyn, jossa voi kertoa mielipiteensä muun muassa katujen ja teiden kunnosta ja kunnossapidosta sekä niiden talvihuollosta, liikuntapaikkojen ja puistojen hoidosta, jätehuollosta, katuvalaistuksesta, pelastustoimesta sekä myös oman asunnon ja asuinalueen asioista, kuten liikenneyhteyksistä ja palvelujen saatavuudesta. Vastausaikaa kyselyssä on 12. kesäkuuta saakka. Lappeenrannan kaupungin tekninen johtaja Pasi Leimi sanoo kaupungin tiedotteessa, että on tärkeää saada kaupunkilaisten mielissä olevat kehityskohteet päättäjien ja suunnittelijoiden tietoon. — Uskon, että kehityskohteista puhutaan asuinalueilla paljonkin. Kun kehitämme palvelujamme, kuntalaisten mielipiteet otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon. Kaupunki toteuttaa verkkokyselyn lisäksi otokseen perustuvan kirjekyselyn. Posti tuo kyselykirjeen 600 lappeenrantalaiselle. Lappeenrannan yhdyskuntateknisistä palveluista on tehty kysely useana vuonna kirjeitse. Netissä kysely toteutetaan nyt kolmatta kertaa. Aiemmat nettikyselyt tehtiin 2015 ja 2016.

