Etelä-Saimaa: Johtajasopimukset lakiin — Imatran kaupunginjohtajan erottamisen hinnaksi tulisi vuoden palkka Kuntalaki edellyttää joiltakin kunnilta kiireisiä paperitöitä uuden valtuustokauden kynnyksellä. Kesäkuun 1. päivään mennessä kaikilla kuntajohtajilla tulee olla johtajasopimus. Yksi sopimusten keskeinen asia on kuntajohtajan erokorvauksesta sopiminen siltä varalta, että poliitikot päättävät osoittaa virkajohtajalle ovea luottamuksen menettämisen takia. Kuntaliiton selvityksen mukaan kädenpuristuksen hinta on määritelty lähes kaikissa sopimuksissa. Kohdakkoin eläkkeelle jäävän Imatran kaupunginjohtajan Pertti Lintusen mielestä tällainen menettelytapa on hyvä ja tarpeellinen. — Silloin kunnassa kenenkään ei tarvitse tilanteen jo tultua päälle ruveta ihmettelemään, että mitäs tässä nyt pitäisi tehdä, Lintunen toteaa. Lintunen vaati oman sopimuksensa tehtäväksi heti kohta Imatralle tultuaan. Työnantajan edustajana paperin allekirjoitti silloinen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pentti Komi (sd.). Potkujen varalta Lintusen erokorvaukseksi sovittiin 12 kuukauden palkka. Ensi vuonna eläkkeelle lähtöä suunnitteleva Ruokolahden kunnanjohtaja Antti Pätilä saa ensimmäiseen johtajasopimukseensa leiman seuraavassa kunnanvaltuuston kokouksessa. — Aika lailla standardien mukaan mennään. En ole näin uran ehtoolla halunnut sopimukseeni mitään lisämestarointeja, Pätilä toteaa. Puolen vuoden palkan saa erottamistapauksessa myös Rautjärven kunnanjohtaja Harri Anttila. Lue koko uutinen:

