Etelä-Saimaa: Ilta-Sanomat: Imatralla asuu 485 sinkkunaista, Lappeenrannassa 1 693 Imatralla asuu 485 sinkkunaista ja Lappeenrannassa 1 693, kertoo Ilta-Sanomat. Ruokolahdella sinkkunaisia on vain 19, ja Rautjärvellä 21. Lehden mukaan sinkkunaiseksi määritellään ilman puolisoa yksin asuva 16—35-vuotias nainen. Eniten sinkkunaisia on suurissa kaupungeissa sekä yliopistokaupungeissa. Lehden mukaan sinkkujen määrän täsmällinen määrittäminen on hankalaa. Luvussa eivät näy esimerkiksi ne sinkut, jotka vielä asuvat vanhempiensa luona. Siinä ei myöskään ole huomioitu niitä, jotka asuvat kimppakämpässä. Vastaavasti tilasto pitää sinkkuina niitä parisuhteessa olevia, jotka kuitenkin asuvat yksin. Tilasto ei myöskään ota huomioon yli 35-vuotiaita yksin asuvia naisia, eikä siinä mainita yksin asuvia miehiä. Lehden mukaan Suomessa on yksi kunta, jossa ei ole ainuttakaan yksin asuvaa sinkkunaista. Tämä kunta on Ahvenanmaalla sijaitseva Brändö. Lue koko uutinen:

