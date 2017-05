Uutinen

Etelä-Saimaa: Antti Törmänen sai väistyä – HIFK nimitti Ari-Pekka Selinin päävalmentajakseen Helsingin IFK on kiinnittänyt Ari-Pekka Selinin uudeksi päävalmentajakseen. Kuluneella kaudella TPS:aa valmentanut Selin solmi helsinkiläisten kanssa kahden vuoden sopimuksen. HIFK tiedotti asiasta maanantaina.Selin on myös Lappeenrannassa varsin tuttu mies, sillä hän valmensi SaiPaa ensin apuvalmentajana ja myöhemmin päävalmentajana vuosina 2005–2012. Selinin lisäksi HIFK:n valmennusryhmään kuuluvat ensi kaudella Jarno Pikkarainen, Joonas Tanska, Jan Lundell ja Ari Halttunen.Uutinen tarkoittaa sitä, että HIFK:ta kolme kautta luotsannut Antti Törmänen joutuu etsimään itselleen uusia töitä. Törmäsellä on voimassa oleva sopimus HIFK:n kanssa kevääseen 2018 saakka. Seura ja valmentaja jatkoivat sopimusta vuodella loppuvuodesta 2016. Lue koko uutinen:

