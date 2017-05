Uutinen

Etelä-Saimaa: Yksi junamatka, tuhat tarinaa — tavallinen perjantai-iltapäivä Lappeenrannan asemalla kätkee sisäänsä monta tarinaa Perjantai-iltapäivä Lappeenrannan juna-asemalla on vilkas. Ihmiset kerääntyvät ulos odottamaan saapuvaa junaa. InterCity 8 on matkalla Joensuusta Helsinkiin, niin kuin joka perjantaina. Lappeenrannassa juna pysähtyy kello 14:40. Kun juna saapuu, ihmiset pakkaantuvat hetkiseksi lähelle toisiaan. Asemalaiturilla ihmiset pitävät toisiinsa kohteliasta etäisyyttä, mutta junassa on tultava lähelle. Lappeenrantalainen Marja-Liisa Ahlqvist seisoo asemalaiturin seinustalla pinkin matkalaukkunsa kanssa. Hän on matkalla Helsinkiin, italialaistenori Andrea Bocellin konserttiin. Hän seisoo aseman vierustalla, hieman sivussa muista ihmisistä, kenties siksi, että ei ole suuri junamatkailun ystävä. — Junamatkustaminen on helppoa ja mukavaa, mutta jotenkin vierastan ja ehkä pelkäänkin sitä. Kai se on luonteessani, sanoo Ahlqvist. Erityisen hyvin hän muistaa ensimmäisen junamatkansa lapsena 1940-luvulla. — Penkit olivat kovat, ja juna piti kovaa kolinaa. Matka kotoa Pohjanmaalta Kouvolaan kesti kauan, koska juna kulki niin kamalan hitaasti. Ahlqvist muistaa hyvin onnentunteen, joka hänessä silloin kupli. Isä oli tullut hakemaan häntä pois kesäleiriltä, paikasta, jossa Ahlqvist ei viihtynyt. Elettiin sodan jälkeisiä vuosia. — Se oli niin ihanaa, kun sieltä leiriltä pääsi pois. Isällä oli vielä mukana lakritsiakin. Ravintolavaunussa tutustutaan Ravintolavaunu on junan sydän. Siinä missä junan käytävillä ihmiset istuvat hiljaa uppoutuneina älylaitteisiinsa, ravintolavaunussa puhe sorisee iloisesti. Joensuulainen Teemu Pesonen ja tamperelainen Anton Launonen ovat sattumalta istahtaneet saman pöydän ääreen. — Junan penkissä jutellessa ei juuri tule juteltua. Kahvikuppi kädessä ravintolavaunussa tutustumisen kynnys alenee, Pesonen kertoo. Launosella on kerrottavanaan monia ikimuistoisia junatarinoita. Hän on tamperelaisen punk-yhtye UltraNoirin laulaja. Keikkareissut ovat vieneet miehen junan kyydissä myös Venäjälle. Ensimmäistä kertaa hän matkusti Venäjälle 2000-luvun puolivälissä. — Kun ylitimme rajan, niin ravintolavaunussa kilisteltiin samppanjalla, Launonen kertoo. Hänen mukaansa Venäjällä suhtaudutaan kulttuuriväkeen Suomea suopeammin. Ensimmäisellä junamatkalla hattuhyllyyn nostettu syntetisaattorilaukku herätti miliisissä ihmetystä. Yhteistä kieltä ei ollut, mutta elekielellä Launonen sai kuvailtua, että laukussa on pianoa muistuttava soitin. — Ihana ymmärtäväinen hymy valaisi miliisin kasvot, ja hän näytti meille peukkua. Se hetki on jäänyt mieleen. Launonen on solminut junissa myös ystävyyksiä. Pietarin oppaaksi lupautunut Sharapov, paikallinen punkkari, osoittautui niin mukavaksi mieheksi, että siitä syntyi elinikäinen ystävyys. Käytävän puolellakin pärjää Lappeenrantalaiset 16-vuotiaat Tuomo Luukkonen ja Niklas Kvick viettävät aikaa junan käytävässä. — Tässä pystyy puhumaan omia juttuja, eivätkä muut ihmiset ala ihmetellä, Luukkonen perustelee. Hän on matkustanut viimeiset neljä vuotta säännöllisesti Lappeenrannan ja Vantaan väliä junalla. Siinä ajassa ehtii nähdä paljon. — Jouluisin junassa vierailee joulupukki, ja jakaa karkkia. Ja pääsiäisenä vastaan tuli pääsiäispupu, jolta sain myös pääsiäismunan. Annoin sen eteenpäin konduktöörille, joka kyllä selvästi ilahtui. Toisen kerran junamatka päättyi myöhään illalla keskelle metsää kiskoille kaatuneen puun takia. Siitä syntyi neljän tunnin odotus. — Kaikki piti saada junasta ulos, ja monta linja-autoa tuli meitä hakemaan. Lamppuja sytytettiin ja poliisit ohjasivat meitä junasta kohti busseja, Luukkonen kertoo. Juna kolistelee Kouvolan asemalle. Hetkeksi ihmiset pakkaantuvat taas yhteen, ja vyöryvät ulos ovista, kukin omille asioilleen. Hetkellisen hälinän jälkeen laituri tyhjenee. Junan jälkeensä jättämä hiljaisuus suorastaan soi. Ei kestä kauaa, kun uusi juna saapuu mukanaan uudet ihmiset ja uudet tarinat. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/07/Yksi%20junamatka%2C%20tuhat%20tarinaa%20%E2%80%94%20tavallinen%20perjantai-iltap%C3%A4iv%C3%A4%20Lappeenrannan%20asemalla%20k%C3%A4tkee%20sis%C3%A4%C3%A4ns%C3%A4%20monta%20tarinaa/2017122204298/4