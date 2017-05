Uutinen

Etelä-Saimaa: Talvi oli kuluttava Pien-Saimaalle, Savitaipaleen Lavikanlahden ja Taipalsaaren Mankaselän alusvedestä loppui happi Pien-Saimaa oli pitkään jäässä viime talvena. Pitkä jääpeite heikensi happitilannetta pohjoisen Pien-Saimaan alusvesissä. Pahin tilanne maaliskuun lopulla oli Savitaipaleen Lavikanlahdella sekä Taipalsaaren kirkonkylän itäpuolella sijaitsevalla Mankaselällä. Näiden alueiden alusvesi oli muuttunut lähes hapettomaksi. Asia käy ilmi Saimaan vesi- ja ympäristötutkimuksen tekemästä raportista. Tutkija Matti Vaittisen mukaan happikato on Lavikanlahdella jokavuotinen ilmiö. Mankaselällä on kevättalvisin esiintynyt eriasteista happikatoa, mutta maaliskuussa mitattu väheneminen oli suurin koko 2000-luvulla. Hapettomuus edistää fosforin liukenemista järven pohjakerrostumista, ja näin alkaa järven sisäinen kuormitus. Lavikanlahden vesi on ollut rehevöitynyttä koko ajan. Mankaselän sisäinen kuormitus ei ollut maaliskuun lopulla vielä käynnistynyt, sillä veden fosforipitoisuus ei ollut Vaittisen mukaan noussut merkittävästi. Jäiden lähdön jälkeen tapahtuva keväinen täyskierto sekoittaa kerrostuneen vesimassan sekä samalla hapettaa alusveden. Samalla nousee ravinteita pintaan. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/07/Talvi%20oli%20kuluttava%20Pien-Saimaalle%2C%20Savitaipaleen%20Lavikanlahden%20ja%20Taipalsaaren%20Mankasel%C3%A4n%20alusvedest%C3%A4%20loppui%20happi/2017122219058/4