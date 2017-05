Uutinen

Etelä-Saimaa: Pataleipää, munakasrullaa ja ruusukaalisalaattia — Starboxin bloggaajilta nautinnollisia reseptivinkkejä Starbox-reseptivinkkeihin päätyi tällä kertaa muutama suolaisempi tarjokas. Bloggaajat ohjeistavat muun muassa pataleivän, savulohi-munakasrullan ja ruusukaalisalaatin saloihin. Smiling Forever -blogin Suvi Parkkinen opastaa tekemään aamupalaksi pataleipää valurautapadassa. Leipä kannattaa laittaa pataan jo edellisiltana, ja paistaa valmiiksi aamulla. Parkkinen kuvaa tuoretta leipää jumalaisen hyväksi. Still a Weirdo -blogin Hanna puolestaan neuvoo kylmäsavulohi-munakasrullan saloihin. Lohen ja munan lisäksi rullaan tulee muun muassa katkarapuja, pinaattia ja tuorejuustoa. Kakkupuoti Hurmaavan Mari on laittanut ruusukaalisalaattia pekonilla ja karamellisoidulla omenalla. Resepti on mainio, vaikka ruusukaalien paras sesonki ehtikin jo mennä ohi. Starbox.fi on Kaakon Viestinnän blogiyhteisö, jossa on tällä hetkellä yli 60 bloggaajaa. Blogien aihepiirejä ovat mm. hyvinvointi, matkailu, ruoka, leivonta, kauneus, muoti, urheilu, valokuvaus ja kädentaidot. Lue koko uutinen:

